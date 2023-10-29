國1南下桃園路段「紅斑馬」警車火燒車 火勢猛烈全毀幸無傷亡

國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，國道警察表示，這輛警車疑傳動軸故障，事故發生時警員已下車， 無人受傷，但「紅斑馬」國道警車起火事故也造成該路段紫爆回堵3公里。

國道警方說，這輛車2017年產，都有定期依規定保養，之前開也沒有異狀，沒想到今天突然燒起來，是偶發的意外，因為是火燒車所以不在保險範圍，詳細起火原因待火調科調查。

巡邏車於在今天中午不明原因起火，現場無人員受困、受傷。立即通知交控中心、緩撞車、消防隊。