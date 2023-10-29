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國1南下桃園路段驚傳國道警車火燒車 原因待查

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國1南下桃園路段「紅斑馬」警車火燒車 火勢猛烈全毀幸無傷亡

聯合報／ 記者周嘉茹／台北即時報導

國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，國道警察表示，這輛警車疑傳動軸故障，事故發生時警員已下車， 無人受傷，但「紅斑馬」國道警車起火事故也造成該路段紫爆回堵3公里。

國道警方說，這輛車2017年產，都有定期依規定保養，之前開也沒有異狀，沒想到今天突然燒起來，是偶發的意外，因為是火燒車所以不在保險範圍，詳細起火原因待火調科調查。

巡邏車於在今天中午不明原因起火，現場無人員受困、受傷。立即通知交控中心、緩撞車、消防隊。

27歲的莊姓警員駕駛155巡邏車和另名同事值勤，兩人發現車輛顯示傳動軸異常，立刻將車輛停靠桃園出口槽化線上，車子立即起火，兩人並用滅火器滅火但火勢止不住，不久車輛即陷入火海。

國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。記者熊迺祺／攝影
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。記者熊迺祺／攝影
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車「紅斑馬」火燒車事故，警員發現異常才下車，警車馬上陷入火海，警車燒得只剩骨架。圖／讀者提供
國道1號南下48.6公里桃園出口路段國道警車火燒車事故，整輛警車付之一炬。圖／取自1968網站
國道1號南下48.6公里桃園出口路段國道警車火燒車事故，整輛警車付之一炬。圖／取自1968網站

國道 火燒車

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