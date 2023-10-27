台東學生共乘爆嚴重車禍…司機送醫不治 校外會發2萬元慰問亡者家屬

台東市昨天凌晨發生一起嚴重車禍，一輛7名學生共乘的休旅車於臨海路與對向黑色轎車相撞，司機送醫不治，學生分別受到輕重傷，但無生命危險。縣長饒慶鈴立即指示教育處提供協助，並請社會處提供緊急慰問金，評估受傷學生是否有需要輔導諮商。

縣長饒慶鈴昨天在第一時間收到轄內有學生包車發生嚴重車禍的消息後，指示縣府教育處立即介入提供協助。除了請駐區督學到醫院了解學生傷勢，也聯繫學校到場協助，並請社會處提供緊急慰問金，安慰受傷學生，也評估提供輔導諮商服務的需求。

另外，台東縣政府教育處長蔡美瑤、社會處長陳淑蘭、議員王文怡及市長陳銘風等人，也在昨日下午前往台東市殯儀館向不幸過世的司機爸爸家屬致意及提供慰問金，台東縣校外會也在昨天前往慰問，並發放2萬元慰問金，讓有緊急需求的家庭在第一時間能夠順利度過難關。