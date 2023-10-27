快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路直播主為女「認祖歸宗」率眾包圍派出所 警提報掃黑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

網路直播主何姓女子為了讓女兒認祖歸宗不成，對未婚的夫家潑漆、砸窗，又與沈姓男子率眾包圍派出所，迫使警方一度亮槍。高雄警方將何、沈列為掃黑對象，拘提他們移送法辦，經高雄地檢署聲押獲准。

沈姓男子（右）涉嫌率眾包圍鼎金派出所時，對員警叫囂，警員一度亮槍制止。圖／擷取自黑色豪門企業
沈姓男子（右）涉嫌率眾包圍鼎金派出所時，對員警叫囂，警員一度亮槍制止。圖／擷取自黑色豪門企業

據了解，何女（46歲）與經營期貨公司的張姓男子未婚，育有1女，約3年前張去世，張家人沒承認她母女的親屬關係，何女認為張男生前曾向她姊姊等人借上千萬元，今年9月下旬，找沈姓男子帶人，向張家人要債或要求讓女兒認祖歸宗，到高雄市三民區對張母及哥哥住處，涉嫌潑漆、撒冥紙、砸窗。

10月11日何、沈再帶人到張家涉嫌滋事，警方告誡他們，當晚，何、沈竟發動親友，搭遊覽車到高雄市警三民二分局鼎金派出所，舉字牌和布條叫囂，警方並在參與包圍派出所的男女中，查獲1名詐欺通緝犯。

何、沈等人不滿員警遭查辦，在包圍派出所爭執中，不聽警方勸離，多人衝到1名警員面前叫囂，警員一度亮槍制止。

事後警方查辦何、沈等人為討債，公然挑戰公權力，蒐集相關事證，報請雄檢檢察官張貽琮指揮偵辦，高雄市刑大偵八隊、三民二警分局及台中市警第四分局成立專案小組，追查何、沈等人涉案情節，也發現沈姓男子涉暴力討債，在目前警政署掃黑專案中，將何、沈列掃黑對象。

10月25日警方專案小組動員，在高雄、台中等地，拘捕何、沈等10名涉案男女，其中也包括女的女兒與沈男的兒子，查扣討債、抗議字牌和布條，依恐嚇、妨害秩序、毀損和強制罪嫌，移送雄檢偵辦。雄檢聲押何、沈2人獲准，其餘8人分別獲交保或請回。

警方查扣討債字牌和布條，查辦何女和沈姓男子等人。記者林保光／攝影
警方查扣討債字牌和布條，查辦何女和沈姓男子等人。記者林保光／攝影
警方查扣討債字牌和布條，查辦何女和沈姓男子等人，其中包含何女要求讓女兒「認祖歸宗」布條。記者林保光／攝影
警方查扣討債字牌和布條，查辦何女和沈姓男子等人，其中包含何女要求讓女兒「認祖歸宗」布條。記者林保光／攝影

討債 潑漆 直播主 網路直播 恐嚇

延伸閱讀

恐怖駕駛！新竹運將開車直播與粉絲打字互動 交通法規難罰

趙天麟婚外情風波…多黨點名攸關國安 雄檢說話了

對男主角視訊自慰 女星親自接客示範「網黃」賺錢

年輕人愛網購要小心 直播主網紅告訴你這陷阱

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。