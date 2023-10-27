網路直播主為女「認祖歸宗」率眾包圍派出所 警提報掃黑

網路直播主何姓女子為了讓女兒認祖歸宗不成，對未婚的夫家潑漆、砸窗，又與沈姓男子率眾包圍派出所，迫使警方一度亮槍。高雄警方將何、沈列為掃黑對象，拘提他們移送法辦，經高雄地檢署聲押獲准。

沈姓男子（右）涉嫌率眾包圍鼎金派出所時，對員警叫囂，警員一度亮槍制止。圖／擷取自黑色豪門企業

據了解，何女（46歲）與經營期貨公司的張姓男子未婚，育有1女，約3年前張去世，張家人沒承認她母女的親屬關係，何女認為張男生前曾向她姊姊等人借上千萬元，今年9月下旬，找沈姓男子帶人，向張家人要債或要求讓女兒認祖歸宗，到高雄市三民區對張母及哥哥住處，涉嫌潑漆、撒冥紙、砸窗。

10月11日何、沈再帶人到張家涉嫌滋事，警方告誡他們，當晚，何、沈竟發動親友，搭遊覽車到高雄市警三民二分局鼎金派出所，舉字牌和布條叫囂，警方並在參與包圍派出所的男女中，查獲1名詐欺通緝犯。

何、沈等人不滿員警遭查辦，在包圍派出所爭執中，不聽警方勸離，多人衝到1名警員面前叫囂，警員一度亮槍制止。

事後警方查辦何、沈等人為討債，公然挑戰公權力，蒐集相關事證，報請雄檢檢察官張貽琮指揮偵辦，高雄市刑大偵八隊、三民二警分局及台中市警第四分局成立專案小組，追查何、沈等人涉案情節，也發現沈姓男子涉暴力討債，在目前警政署掃黑專案中，將何、沈列掃黑對象。