快訊

一張圖看天氣！周四前暖熱 這日變天轉濕涼高溫跌5度

中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了

下水飄到台灣最南點體力透支 女自潛客獲救飽受驚嚇、幸無大礙

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東鵝鑾鼻至砂島周邊海域自由潛水，她因不明原因未與3人一同上岸，經同行友人通報求助，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，她疑似體力不支趴臥於礁岩，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。

南部分署第六岸巡隊指出，該女子於今下午3點左右，與3名友人一同至砂島海域從事潛水，因不明原因未與同行友人一同上岸，獲報後出動第6岸巡隊、第14海巡隊、消防墾丁分隊及民間救難協會等單位，派員及海巡艇、水上摩托車前往救援。

救難人員由北向南分組實施岸際、沿海擴大搜尋，最終於下午4點40分左右由民間威鯨救難協會駕駛水上摩托車，於台灣最南點地標距岸200公尺處發現該名失蹤女潛客，她疑似體力不支趴臥於礁岩，順利將她載回鵝鑾鼻漁港。

經救護人員初步檢視，女潛客意識清楚、無明顯外傷，僅受到驚嚇，經短暫休息後返回，無就醫。岸巡隊呼籲，近期屏東地區受東北季風影響，天候海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業應審慎評估天候、海象及活動範圍安全性。

23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供
23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。圖／南部分署第六岸巡隊提供

屏東 摩托車 海巡 潛水員

延伸閱讀

屏東竹坑海域遊艇翻覆船長失蹤 海陸空大搜尋至晚上仍未發現

啦啦隊挨批「穿著像牛肉場」 舒子晨PO一張圖反擊

航安監控船「航港1號」17日下水 明年投入巡視離岸風場

潛艦下水「兄弟辛苦了」 馮世寬：黃曙光哽咽流淚

相關新聞

跟團出遊「喝酒喝到凌晨」 男隔天躺遊覽車行李室休息傳憾事

台中市林姓男子隨團出遊，昨晚在翡翠灣的飯店與友人喝酒喝到凌晨1點多，今早妻子無力攙扶他上遊覽車，讓他在下層行李室平躺休息...

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，傷者均意識清楚。這次傷者有抓到「禍首」，專家觀...

入秋後登山注意！雙溪黃腳虎頭蜂螫傷7人 新北動保處封步道找蜂巢

新北市雙溪區燦光寮步道今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客，3男4女共7人被螫傷，送醫後無大礙。新北市動物保護防疫處和區公所已暫時...

因瓦斯桶橫放對撞！2機車騎士滑摔「瓦斯狂漏」 消防急馳援

今天下午李姓男子騎機車載送瓦斯鋼瓶，途中騎經新北市五股區天乙路往孝義路方向，疑因瓦斯鋼瓶橫放，不慎碰到對向陳男所騎機車，...

頭份撿到槍支零件烏龍疑自導自演 原PO：我也被設計了

苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案情大逆轉，警方查出原PO者頭份市民代表周訓宇的林姓表哥疑似自編自導，周...

擦撞路邊護欄…台中轎車衝落一層樓高邊坡 駕駛自行脫困後不知去向

台中市1輛轎車今凌晨1時許行經大里區中興路一段與北湖街口時，突然擦撞路邊護欄並衝下約一層樓高的邊坡下，後來自行脫困離去。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。