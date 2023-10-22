下水飄到台灣最南點體力透支 女自潛客獲救飽受驚嚇、幸無大礙

23歲女子與3名潛水同好今下午到屏東鵝鑾鼻至砂島周邊海域自由潛水，她因不明原因未與3人一同上岸，經同行友人通報求助，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處被發現，她疑似體力不支趴臥於礁岩，獲救後飽受驚嚇，所幸意識清楚無明顯外傷。

南部分署第六岸巡隊指出，該女子於今下午3點左右，與3名友人一同至砂島海域從事潛水，因不明原因未與同行友人一同上岸，獲報後出動第6岸巡隊、第14海巡隊、消防墾丁分隊及民間救難協會等單位，派員及海巡艇、水上摩托車前往救援。

救難人員由北向南分組實施岸際、沿海擴大搜尋，最終於下午4點40分左右由民間威鯨救難協會駕駛水上摩托車，於台灣最南點地標距岸200公尺處發現該名失蹤女潛客，她疑似體力不支趴臥於礁岩，順利將她載回鵝鑾鼻漁港。

經救護人員初步檢視，女潛客意識清楚、無明顯外傷，僅受到驚嚇，經短暫休息後返回，無就醫。岸巡隊呼籲，近期屏東地區受東北季風影響，天候海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業應審慎評估天候、海象及活動範圍安全性。