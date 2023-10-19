台中老婦穿紅衣清晨鄰居家外徘徊 還將整袋死老鼠丟她家

台中劉姓老婦和林姓女鄰居相處不睦，先是粗言辱罵她，後又拿至少5隻死老鼠裝袋丟進對方庭院，林女聞到惡臭發現鼠屍嚇的報案。法院認為，老鼠常穿梭垃圾、廢棄物間，還會傳播病菌，一般人避之唯恐不及，依公然侮辱、恐嚇罪判劉罰金2000元、拘役15日，應給付林3萬元。

林女控訴，劉婦2021年10月14日在巷道內辱罵她「罰你個XX」，2022年5月28日清晨又將一袋死老鼠屍體丟到她家庭院內，以此暗示將加害她生命、身體，2次行為各被依公然侮辱、恐嚇罪判罰金2000元、拘役15日，林女再提刑事附帶民事損害賠償，對劉求償精神撫慰金4萬元。

劉婦抗辯稱，林女破壞她的東西，常常欺負她、打她，沒有尊敬她，還曾弄壞她家水管，並用鐵鏟挖陸地開車進入，弄掉她的花草。

法院查，劉婦辱罵、丟死老鼠行為各經刑事判決確定，且依林女證詞，她當天在住處聞到一股臭味，隨後就中庭發現5隻死老鼠，令她感到恐怖、害怕就立刻報警，調閱監視器發現，清晨6點多1名白髮婦人穿紅衣手提塑膠袋走向她家，並有丟擲的動作。

刑事庭認為，老鼠常藏匿陰暗、潮濕之處，且常穿梭垃圾與廢棄物間，老鼠本身可輕易傳播病菌，一般多是人將其視為有害生物，避之唯恐不及，而死老鼠經曝曬除惡臭，更易滋生病菌，劉丟死老鼠到林庭院，顯有暗示加害他人生命、身體之意，構成恐嚇罪。