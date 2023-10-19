林叨爸買高鐵半價愛心票到處玩？高市府：鼓勵身障者參與社會活動

人紅是非多。網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」帶孩子參加狩獵生吃山羌肝，被高市府認定違反兒少法，現又有網友質疑，林叨爸在臉書中能帶孩子登山下海，卻疑貪小便宜，以身心障礙手冊，買高鐵半價票到處玩，對此，高市社會局事涉個人隱私無法回應，但該局鼓勵身心障礙者朋友多參與社會活動。

衛生局則指，針對民眾投訴林叨爸領有身心障礙手冊可以登山下海、伏地挺身50下一事，事涉個資無法說明林叨爸是否有領身障手冊，若屬實依據身心障礙者權益保障法，直轄市主管機關發現身心障礙者障礙情況改變時，得以書面通知其於60日內辦理重新鑑定與需求評估。

經營「林叨囝仔The Lins'Kids」帳號的網紅林叨媽，與經營動物醫院的丈夫林時民，有七名子女，兩人常在臉書分享生活與育兒照，但先前曾爆出懷孕爬山、將未穿護具的小孩揹在胸前滑雪，帶孩子參加狩獵生吃山羌肝，高市府已認定違反兒少法，要求兩夫妻上親職教育課，現再有網友質疑林叨爸為何可上山下海，卻以身心障礙者身份，享有相關福利。

該名網友在臉書社團爆料公社二社PO文表示，「網紅七寶爸可以登山下海、伏地挺身50下、負重16公斤，爬100層樓梯、深蹲跳重訓、揹嬰滑雪…，這樣還可以延續他20年前申請的身心障礙手冊！？這要其他新制（民國104年）之後申請不到的殘疾人士情何以堪？」

原PO並指，「我查了手冊內有關肢體障礙的項目，七寶爸哪有符合輕度1的程度？都沒有啊！身心障礙證明有效期限最長5年，且病情可變化可重鑑，試問七寶爸現還符合資格嗎？如果沒有，是不是該將資源還給更需要的人？」

原PO並附上林叨爸去滑雪、打拳與高鐵半價愛心票的票根等照片。高市社會局表示，林叨爸是否領有身心障礙證明，事涉屬個資歉無法說明，但社會局鼓勵身心障礙者朋友多參與社會活動。

林叨家最近頻遭檢舉，除揹在小孩胸前滑雪與帶孩子加狩獵活動，當生吃山羌肝臟，被依兒少法開罰外，昨又遭網友質疑違法導購醫療器材，今讓高雄市長陳其邁說重話，衛生局指若導購醫療器材查證屬實，可依違反醫療器材管理法部分，最高處以600萬元罰鍰。