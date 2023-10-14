鳳山一家三口尋短案 高風險邊緣戶未列管 議員批冷血

高雄市鳳山區日前發生一家三口尋短事件，成為高市議會社政部門昨質詢重點。記者王昭月／翻攝 高雄鳳山一家3口日前尋短，經查因家有房產，無法申請低收入戶，屬典型社會邊緣戶，3人中2人久病，演成憾事。高市議會社政部門質詢昨4名議員關切，指全國貧窮黑數不知多少，這戶人家3年前即有輕生紀錄，政府處置過於僵化、冷血，能預防而沒預防。社會局解釋，案家不單因有房產不能申請低收戶資格，而是子女被判定有工作能力，社會局會偕同衛生局檢討改善。

國民黨議員李雅靜昨詢問社會局針對自殺傾向的高風險家庭有無列管？鳳山區3人尋短的案家屬中低收入，3人中1人罹癌，1人身障，有無列管？

社會局長謝琍琍答，此案中低和低收資格都沒過，針對這類個案，提供相關服務到一定程度就會結案。

「這麼冷血阿！」李雅靜說，希望社會局檢討，不要這麼硬梆梆、冷血，社會扶助不是只做救助，還能有更多關懷。議員鄭安秝說，規定能否不要那麼死板，很多人名下有積蓄，但事實上生活危急窘迫。

議員李雅慧與陳明澤也表示，高雄市社福利及績效評比都居六都第一，更應思考還能為弱勢族群做些什麼，據統計，全國低收與中低收戶約58.5萬人，占總人口2.5%，經民間團體估算，至少有220萬社會邊緣戶無法接受長期救濟，當中的貧窮黑數，不知還有多少。

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