騎車行經竹縣北埔社官橋疑自撞 男子送醫不治

一名72歲男子今天騎車行經新竹縣北埔鄉台3線社官橋時，疑不明原因自撞電桿倒地，新竹縣消防局獲報救援表示，男子已失去生命跡象送醫不治，後續由警方釐清肇事原因。

新竹縣消防局今天發布訊息表示，今天上午近9時獲報在北埔鄉台3線社官橋車禍，疑有機車自撞，派遣救護人員前往救援，傷者為一名72歲男子已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救。

竹東警方局今天下午提供新聞資料指出，有關北埔鄉台3線交通事故案，此男子是在今天上午8時許行經北埔鄉台3線82.5k北上外側車道，因不明原因疑自撞路邊電線桿與護欄間隙。

警方表示，男子發生事故後造成頭部及身體多處受傷，經送醫後救治無效，全案肇事原因尚待釐清。