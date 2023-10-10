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婦困冷凍櫃 路人破門救出
新北市樹林區一家食品倉庫張姓女員工七日獨自進入冷凍櫃，不慎遭反鎖，受困在負十度的狹隘空間將近半小時，她不斷拍打求救，近半小時後才被經過路人發現，急打破玻璃落地門進去救人，張女輕微凍傷失溫，送醫沒有大礙。
這間倉庫位於樹林區鐵道旁三層樓老舊公寓一樓，屋內只放一個約三坪大老舊冷凍櫃，儲放水餃和材料等物。七日中午左右，四十歲張女獨自在倉庫作業，將店門口玻璃落地門鎖上。
後來她進入冷凍櫃取貨，身上僅穿短袖T恤和單薄工作圍裙，門卻意外關上反鎖，防困安全機制也沒發揮作用，無法由內開門。
張女拿出手機，卻發現密閉空間沒訊號，她慌張失措，用力拍打冷凍櫃呼叫，但聲音被馬達噪音覆蓋。沒多久她發現手掌凍傷，身體也冷到顫抖。
張女說，當下一度很絕望，但為求活命不能放棄。她觀察馬達間歇運轉頻率，躲在出風口後方避免冷風直吹，馬達一停下來就拿塑膠瓶用力拍打櫃門。
大約過了廿分鐘，四十歲鄭姓男子要去隔壁商店購物，路過聽見有人用力拍打冷凍櫃呼喊救命，先打一一九報案，接著找東西砸破玻璃門，衝進去打開冷凍櫃救人，手臂還因此被碎玻璃割出三公分傷口。
消防隊趕抵，張女仍恐慌不已，不停哭泣顫抖，經檢視手掌凍傷、輕微失溫，救護人員初步處理，將二人送醫治療。
新北市勞檢處長林澤州說，受困勞工幸未受到重大職業災害，明天會派員前往調查，了解雇主有無安排員工職前教育訓練，現場是否幫員工準備防寒裝備、冷凍庫是否裝置緊急出口，若經查違反職安法，未依規定防治低溫危害，可處三萬元以上卅萬元以下罰鍰。
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