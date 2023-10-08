「神明的叮嚀要聽！」 南警與寺廟組宮廟打詐隊反詐騙

為求反詐騙宣導能深入各階層，讓民眾都能知道各種詐騙手段，台南市警二分局員警昨天利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，以「神明的叮嚀要聽」來加強對參香信眾宣導，也達到眾神護祐財產吸睛效果。

以西羅殿廣澤尊王慶典為例，自9月迄今各地前來參訪信眾多達353團，人數逾1萬5千人。每周六、日，警方均派員與廟方人員，以宮廟共阻詐、眾神護財產信念賣力地向各地信眾作各類宣導。

昨天中午11點及下午2點，市警二分局副分局長李忠憲，率偵查隊長冷澤泉到西羅殿展開反詐宣導，許多信眾好奇地圍觀聽著打詐團宣導深感有趣，還鼓掌支持進主動要求合影留念。

台南市警 第二分局表示，統計台南市中西區112年迄今，員警成功與金融機構、超商等成功攔阻詐騙案計有301件、攔阻金額高達1億6千多萬，創歷年來新高；但轄區仍發生有多達125件遭詐騙案件。