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「神明的叮嚀要聽！」 南警與寺廟組宮廟打詐隊反詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

為求反詐騙宣導能深入各階層，讓民眾都能知道各種詐騙手段，台南市警二分局員警昨天利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，以「神明的叮嚀要聽」來加強對參香信眾宣導，也達到眾神護祐財產吸睛效果。

以西羅殿廣澤尊王慶典為例，自9月迄今各地前來參訪信眾多達353團，人數逾1萬5千人。每周六、日，警方均派員與廟方人員，以宮廟共阻詐、眾神護財產信念賣力地向各地信眾作各類宣導。

昨天中午11點及下午2點，市警二分局副分局長李忠憲，率偵查隊長冷澤泉到西羅殿展開反詐宣導，許多信眾好奇地圍觀聽著打詐團宣導深感有趣，還鼓掌支持進主動要求合影留念。

台南市警 第二分局表示，統計台南市中西區112年迄今，員警成功與金融機構、超商等成功攔阻詐騙案計有301件、攔阻金額高達1億6千多萬，創歷年來新高；但轄區仍發生有多達125件遭詐騙案件。

警方說，為了反詐騙，警方結合推動民間團體、不同族群、志工等成為反詐種子細胞，提升反詐意識的普及率，並隨時分析最新詐騙手法及各地案例數據，靈活調整工作方針來達到共同防制及打擊詐騙集團目標。

台南市警二分局員警利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，達到眾神護祐財產吸睛效果。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局員警利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，達到眾神護祐財產吸睛效果。記者黃宣翰／翻攝
為求反詐騙宣導能深入各階層，台南市警二分局員警利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，達到眾神護祐財產吸睛效果。記者黃宣翰／翻攝
為求反詐騙宣導能深入各階層，台南市警二分局員警利用西羅殿廣澤尊王慶典，由員警結合宮廟幹部一同成立「宮廟打詐團」，達到眾神護祐財產吸睛效果。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南 財產

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