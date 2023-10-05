國慶連假玩大溪復興熱門景點 桃警推疏導替代路報馬仔

4天國慶連假將至，桃園市知名大溪老街、石門水庫、角板山、小烏來、拉拉山遊樂區景點，預估湧入大批北部民眾出遊踏青，造成周邊道路壅塞，大溪警分局今天下午表示，因應國慶連假大溪、復興景點車潮，規畫交通疏導及替代道路「報馬仔」，供民眾參考，輕鬆出遊往返安全。

國慶連假國道實施高載承管制，因應大量遊客人、車潮到大溪、復興區台7線各旅遊景點，大溪警方表示，7日上午國3大溪交流道管制，7日至10日規畫大溪和平老街為行人徒步區，並派警力在康莊路、和平街五岔路口交通管制，康莊路、金城路路口視老城區車潮，擺放交通錐禁止車輛左轉管制，復興區台7線、巴陵道路沿線重要路口，將派警力疏導上、下山車流。

為避免大溪、復興區台7線各景點下山回程塞車，大溪警方規畫連假復興遊客下山替代道路，第一，往新竹方向遊客，建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；第二，往台北方向遊客，建議改由台7乙線往新北市三峽區接國3三鶯交流道北上。

大溪老街遊客回程替代道路，第一，往台北方向遊客，建議改走大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區北上；第二，往桃園、新北方向遊客，建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。