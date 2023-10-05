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颱風小犬助長 八仙山林班地多處煙點延燒1.5公頃

中央社／ 台中5日電

八仙山事業區第94林班地傳出森林火警，因颱風小犬帶來強風，造成火場有多處煙點，幸未發現明火，延燒面積初估1.5公頃，台中市消防局支援水車，全力搶救。

農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，八仙山事業區第94林班地傳出森林火災，立即啟動森林火災搶救機制，動員森林護管員前往滅火，現已投入20人進行地面滅火作業，目前延燒面積初估約1.5公頃。

林業保育署台中分署表示，麗陽工作站護管人員今天上午約10時通報於中橫便道7.3公里上方發生森林火災，經查為八仙山事業區第94林班；隨即由麗陽工作站主任率員前往火場，現場林相為針濶葉混淆林，地勢陡峭，坡度約70至80度。

颱風小犬襲台，外圍氣流帶來強風，造成火場有多處煙點，幸未發現明火，已集結森林護管員背負水袋前往火場灌救，人員分頭處理煙點，同時撲滅悶燒樹幹火，並請台中市政府消防局協助支援水車，全力搶救中。

林業保育署台中分署呼籲，颱風期間，提醒民眾勿前往山區，依據森林法規定，放火燒毀他人的森林者，最高可處10年有期徒刑；失火燒毀他人森林者最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外，尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。

颱風 八仙 火災

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