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台南安平運河水域驚見女浮屍 身上留有紙條和電話號碼

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市安平運河靠近漁人碼頭水域，今天上午近10點經民眾發現一具女浮屍，消防人獲報將她打撈上岸已經沒有呼吸心跳，死者為中年女性沒有明顯外傷 。轄區警方到場採證發現身上留有紙條和電話號碼，正循線查明他的身分。

今天上午9點56分，台南市消防局救災救護指揮中心接獲早起運動民眾報案，位於安平區安平運河靠近靠近漁人碼頭水域，有人載浮載沈。安平消防分隊接獲轉報後前往打撈，死者為中年女性。

轄區警方到場蒐證，在她身上發現紙條和紙條上有一組電話號碼，循線聯她絡家人到場指認，死者家屬表示她生前常說半夜睡不著，常一人獨自外出。

警方初步檢視遺體並沒有明顯外傷，研判沒有外力介入，懷疑有情緒睡眠問題，將報請南檢相驗查明死因。警方說，死者沒有明顯外傷，需進一步相驗才能釐清死因 。

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台南市安平運河靠近漁人碼頭水域，今天上午近10點經民眾發現一具女浮屍，消防人獲報將她打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平運河靠近漁人碼頭水域，今天上午近10點經民眾發現一具女浮屍，消防人獲報將她打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝

漁人碼頭 紙條 台南

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