悲傷中秋節！登山客平溪失蹤多日家屬問廟在溪旁找到了

上月24日55歲的吳姓男子獨自到新北市平溪山區的古道登山，到了晚上仍沒有回家，吳妻太太心急如焚，趕緊報案，搜救人員搜山多日未發現。家屬問了兩家廟說在溪旁。果然昨天中秋連假登山人很多，聞到屍臭味，搜救人員到場在溪谷附近找到人，已成冰冷遺體，家屬泣不成聲。

新北市消防局上月24日晚間6點多接獲吳妻報案，吳姓男子（55歲）早上6點多出門，從汐科站搭火車，只知去平溪爬山，有說要去古道，但沒有確切位置，他獨自一人去，到了晚間都沒有回家。

家屬說，吳男當時穿著藍色上衣、藍色長庫， 背有黑色登山包，第六大隊連續搜山多日，但都沒有發現，瑞芳警分局也協助找人，發現最後身影是上月24日上午7時46分在大華火車站。

家屬不放棄，連問了兩家廟，說在溪旁。中秋連假登山的人很多，有人在一處溪谷附近有聞到屍臭味報案，消防人員昨天下午1時22分果真在一處在溪谷附近找到人，但已經明顯死亡，合力搬運下山。家屬看到已成冰冷遺體，泣不成聲。