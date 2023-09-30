哀傷的中秋團圓 新北警助貢寮海岸邊無名屍返家

新北市貢寮區今年8月初海邊發現一具無名男屍，新北市警局鑦識中心運用大數據分析北台灣可能的失蹤人口，日前經DNA比對出貢寮海岸邊男屍身分，為住在台北市陳姓老先生，其兒子感謝警方幫忙尋獲失蹤兩個多月的父親下落，卻也是令人哀傷的中秋團圓。

今年8月初，新北市貢寮區台2線濱海公路海岸邊發現一具屍體，身上已經沒有衣物周遭也沒有任何可以推斷其身分的物品，且遺體久泡海水，頭、臉與四肢浮腫，五官難以辨識，警方僅能以外觀生物特徵，研判死者為50歲以上男性，死者指紋經緊急比對後仍未發現相符者，導致其身分一直無法查明。

新北市警局近年與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能的失蹤人口，過濾遺體發現時間前一個月內可能的上百筆失蹤人口，先以年紀縮小範圍，最後依靠無檔存指紋資料進一步將可能對象縮小，發現今年7月底台北市北投區高齡82歲陳姓男子離家外出後便未再返家，而其年紀、身高及失蹤時間皆與此案有高度關聯。

經警方通知陳男兒子採樣，比對後發現2人間具有一親等血緣關係，終確認該遺體即為在台北市通報的失蹤人口陳姓男子。據了解，陳男失蹤後，其子女嘗試各種管道及方法尋找，皆石沉大海杳無訊息，未發現任何可能蹤影，新北市警局鑑識中心員警在中秋節前夕，成功幫助家屬找回父親下落，日前更協助辦理認領遺體讓無身分男屍能順利回家。

「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是死者最後的心願。新北市警局呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。