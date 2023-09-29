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嫦娥被「吳剛」騙財騙色 網紅王依渟拍短片教民眾識詐

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防止民眾遭到網路詐騙，新北市新莊警分局邀請有31萬粉絲的網紅「王依渟」，擔任反詐騙宣導大使，並以「愛情交友」及「網購詐騙」爲例，結合吳剛與嫦娥的愛情故事，拍攝幽默宣導識詐短片，果然引起網友共鳴與識詐意識，達到識詐阻詐的宣導目的。

據了解，網紅王依渟（26歲）暱稱ET，是Twitch實況主，曾是馬來西亞女子組合Amoi-Amoi成員。太陽花學運爆發時，她以改編歌曲聲援太陽花學運，批評時任中華民國總統馬英九，引起數萬網友回響，也使她獲得多家媒體報導。這個月25日受邀新北市新莊警分局擔任「新世代打擊詐欺策略行動」反詐騙大使，拍攝識詐影片。

新莊警分局表示，這次邀請網紅「王依渟」擔任反詐騙宣導大使，並以常見的「愛情交友」及「網購詐騙」爲例，結合吳剛與嫦娥的愛情故事拍攝幽默宣導短片。

短片劇情描述嫦娥陷入男網友「吳剛」所設計的愛情交友詐騙，又因為網購月餅，被佯裝客服人員的詐騙集團，詐騙用手機網銀解除分期付款，導致損失慘重！由於劇情貼近現實生活，引起許多網友共鳴，網友紛紛表示「實在太好笑」、「自己也曾遇過類似」、「以後遇到就知道是騙人的」。

新莊分局提醒，中秋期間看準民眾網購月餅、烤肉用品的大量商機，詐騙集團趁虛而入，謊稱下單錯誤、須解除分期付款，引導民眾操作手機設定步驟。另有假藉軍醫、企業CEO等角色進行愛情交友的詐騙手法，先與被害人培養感情噓寒問暖，再以若要回國見面須先支付違約金款項或海關價金等話術誘騙被害人匯款。

新莊警分局長周振安呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾切勿上當受騙。倘遇到任何疑問，請立即撥打反詐騙專線165求證，多一分謹慎，少一分風險。

網洪王依渟暱稱ET，擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。記者曾伯愷／翻攝
網洪王依渟暱稱ET，擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。記者曾伯愷／翻攝
網洪王依渟暱稱ET（圖），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET（圖），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET，擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。記者曾伯愷／翻攝
網洪王依渟暱稱ET，擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。記者曾伯愷／翻攝
網洪王依渟暱稱ET（圖），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET（圖），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
新莊警分局長周振安（圖左）頒發感謝狀給網洪王依渟（圖右）。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局長周振安（圖左）頒發感謝狀給網洪王依渟（圖右）。記者曾伯愷／翻攝
網洪王依渟暱稱ET（圖中），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET（圖中），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET（圖左），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局
網洪王依渟暱稱ET（圖左），擔任新莊警分局反詐騙宣導大使，拍攝宣導識詐短片。圖／新莊警分局

詐騙集團 愛情

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