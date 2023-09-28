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疑非法濫倒！高雄旗山活埋挖土機司機 在場鳥獸散負責人落跑

聯合報／ 記者蔡世偉林保光／即時報導

高雄市旗山區溪洲大橋下，今天發生土堆活埋挖土機司機事故，遭活埋的司機李姓男子死亡，報案人在失聯後現身，說明事故發生狀況。據初步了解，事故發生時有4人在場，除了死者與報案人，負責人和另名工人逃離，警方正追尋他們釐清責任。

據了解，活埋事故發生前，現場共有挖土機司機李姓男子（35歲）與施工負責人李姓男子（41歲）、工人葉姓男子（21歲）與錢姓男子（35歲）4人在場，由李姓司機開挖土機挖坑，疑準備事後供非法傾倒廢棄物，不料，今天凌晨5時30分許發生意外。

事故發生後，除了李姓司機受困坑內，坑外3人疑自知事故難收拾，趕緊鳥獸散，不久，葉姓男子自知司機受困，可能被挖土機壓在坑內，良心不安，才打電話求救，因當地電信訊號飄移，由屏東消防局以三方通話方式，轉由高雄市消防局受理報案。後來葉失聯，也未到事故現場，直到今天上午11時許，經警方通知到派出所說明。

據初步了解，李姓男子疑為了要在溪洲大橋下挖坑供掩埋廢棄物，臨時雇工找李姓司機和葉姓、錢姓2男子挖坑，不料，挖坑時土堆突然滑落，挖土機也翻落坑洞，李姓司機疑瞬間跌出挖土機，遭挖土機壓中，坑外3人因非法在河川局的國有土地挖坑，後果無法收拾，才逃離事故現場。

警方為釐清事故原因，追查李姓負責人去向，但李的聯絡地址卻是空屋。因事涉違反廢棄物清理法、職業安全衛生法，高雄市環保局、勞工局都已介入瞭解。橋頭地檢署下午相驗李姓司機，查明事故原因後再行究責。

高雄市旗山溪洲大橋下挖土機翻落坑內，消防隊在坑內找到司機，但司機已經死亡。圖／讀者提供
高雄市旗山溪洲大橋下挖土機翻落坑內，消防隊在坑內找到司機，但司機已經死亡。圖／讀者提供
高雄市旗山溪洲大橋下挖土機翻落坑內，消防隊在坑內找到司機，但司機已經死亡。圖／讀者提供
高雄市旗山溪洲大橋下挖土機翻落坑內，消防隊在坑內找到司機，但司機已經死亡。圖／讀者提供

廢棄物 高雄市

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