台南男車友獨跑嘉縣阿婆彎未歸 疑溺斃托亞奇伊瀑布

23歲陳姓大重機騎士昨獨自至嘉縣大埔鄉台三線阿婆彎跑山，晚間遲未歸，家屬察覺有異報警協尋，今凌晨1點多民眾途經嘉129縣道29公里，見一紅牌重機不尋常停放許久，卻不見人影通報警方，經警方、警消及義消等民間團體上午8點擴大搜索後，在托亞奇伊瀑布發現溺者，已明顯死亡，岸上有衣物，警方初步研判戲水溺斃，但詳情仍待進一步釐清。

據了解，該住台南的大重機車友偏愛獨騎，顯少跟車隊同行，今凌晨有人經嘉129縣29公里時，見到一紅牌重機停放且時間不尋常，察覺恐有異狀，趕緊通報警方，果真台南有家屬通報該路段失蹤車友協尋，今早8點多在搜救人員在岸上發現失蹤者衣物及背包，經擴大搜尋後，在托亞奇伊瀑布下方河床發現該失蹤男子。

嘉縣消大埔分隊長唐祖望表示，今凌晨1時接獲員警轉報大埔鄉嘉129縣道29公里處有男性民眾失蹤，立即派遣大埔41、42及91車，3車5人前往協尋，今早8點多出動空拍機及人員擴大搜索，於高雄市交界那瑪夏區托亞奇伊瀑布發現溺者，已呈現OHCA，家屬拒絕送醫，交員警做後續處理。