桃園女騎士遭撞慘死 駕駛「下車看完就逃」警方追緝中

桃園市大園區一名23歲梁姓女子，今下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事逃逸，其他騎士路過急忙停下打電話求救，但女子送醫仍宣告不治，目前警方已掌握肇事車主身分。

梁女今下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，但小客車駕駛下車查看後卻又上車離開，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士經過趕緊停下打119報案，同時不斷替女子進行CPR。