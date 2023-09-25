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新北、高雄市府聯手查台農 「綠雞蛋」初步結果出爐

桃園女騎士遭撞慘死 駕駛「下車看完就逃」警方追緝中

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名23歲梁姓女子，今下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事逃逸，其他騎士路過急忙停下打電話求救，但女子送醫仍宣告不治，目前警方已掌握肇事車主身分。

梁女今下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，但小客車駕駛下車查看後卻又上車離開，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士經過趕緊停下打119報案，同時不斷替女子進行CPR。

救護人員接獲報案到場，發現梁女已呈現無意識、無呼吸，救護人員立即給予急救處置送醫，經搶救仍回天乏術死亡。對此大園警方獲報已調閱監視器，掌握涉案車主身分，正積極查緝到案中。

小客車駕駛肇事逃逸，大園警方已掌握身分積極查緝。記者周嘉茹／翻攝
小客車駕駛肇事逃逸，大園警方已掌握身分積極查緝。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名23歲梁姓女子今下午與小客車發生擦撞身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名23歲梁姓女子今下午與小客車發生擦撞身亡。記者周嘉茹／翻攝

車主 監視器 桃園

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