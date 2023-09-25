高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

高雄市警局近日發文至各分局，指依高市財政局公函，要求派出所稽查轄區內薑母鴨等攤商是否使用假酒，引發部分基層員警不滿，對市府財政局昨解釋「查5家就可專案簽給市長敘獎」一番回應，基層炸鍋批「嘉獎不欠這項」。

臉書靠北police有網友PO出「警力已經很緊繃，有高雄警察PO文靠北」文章，並附上一張高雄市警察局發給各分局的公文，公文裡寫著，依高市財政局9月14日發出的公函，請各分局所轄派出所，對轄區內經營羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞、夜市等店家進行查察，有關所用米酒等食材是否劣質有偽製品，並在10月25日前將抽檢紀錄，送市警局彙辦。

PO文者說，「請問一下高雄市政府警察局，現在連薑母鴨業者也要我們列管就是了？請問就算他們用假酒會跟查訪的員警說嗎？」「這不是警察該做的事，是財政局自己要派人稽查，到底乾警察屁事？財政局是沒人了是不是？」。

不少基層警發文力挺原PO，有網友建議，「麻煩財政局提供警察機關行政協助費用，填寫一張紀錄表費用1000元，不然就自己擴編派員稽查吧」、「建請局長指派員警至現場飲用以鑑定酒類是真酒還是假酒」。

有網友調侃：「長大我要當薑母鴨巡佐」、「下一位燒酒雞巡佐」、「只有一季在做事的巡佐我可以」。還有網友搬出最近最夯的話題「巴西進口蛋」詢問，「何時要開始查巴進口蛋」，結果有網友笑稱「蛋蛋巡佐」。

昨市府財政局回應指「這是給員警敘獎的機會！」並強調，只要員警配合此查緝專案，每查5家，不論是否真有查到假酒或劣酒，都會簽給市長陳其邁敘獎，並非找員警麻煩。

高雄市警局也表示，查緝私酒有其專業，警方查緝時無法辨認酒的真偽，多年來都是行政協助，採任務編組，協助市府主管機關財政局查緝不法。

但仔細看該張公文內容，有「各單位加強抽檢」、「請確實依表內容填寫」字樣，並非如同往年般只是「行政協助」，打臉市警局說法。