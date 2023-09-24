快訊

亞運桌球／直落3挺進4強 中華隊男團確定連3屆奪牌

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不想排隊等紅燈！特斯拉取巧逆向超車 下一秒這景象目擊者全笑翻

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天有1輛特斯拉轎車，因不願排隊等紅燈投機逆向行駛，令其他乖乖排隊的駕駛人感到不齒，戲謔許願「順向快來1台車」。結果特斯拉開到路口當真遇到順向來車，被迫沿途倒車讓道，目擊者在車內笑翻，並將行車記錄影像上傳臉書，引發討論。

當時是下午5時24分交通尖峰時段，路幅狹窄的新莊區壽山路雙向各只有1線車道，通往泰山區明志路方向大排長龍等候交通號誌，其中1輛排隊等紅燈的車內駕駛，和旁邊友人目睹左側竟然有1輛特斯拉投機取巧，逆向行駛想要趁機竄到路口。

2人開始討論，指責特斯拉帶頭取巧「後面的車也在學（逆向超車）」。他們用等著看好戲的心態許願：「對向來1台吧！」、「前面的順向來1台吧！」結果路口真的有車轉進壽山路，2人在車內簡直笑翻，笑得超大聲。

特斯拉被迫沿路倒車，還不見得有空隙讓他插隊返回順向車陣。後來行車記錄影像被貼到臉書社團爆料公社，引發網友討論：「不想排隊結果就是被逼退」、「世界上最不缺的就是…北七」。

轄區新莊警分局指出，經檢視相關影像，特斯拉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項「未按遵行方向行駛」，可罰600元以上1800元以下罰鍰，警方已留言給貼文的民眾，若提供影像提出檢舉，將依法開罰。

監視器拍到投機逆向超車的特斯拉，遇上順向來車，只好乖乖沿途倒車讓道。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到投機逆向超車的特斯拉，遇上順向來車，只好乖乖沿途倒車讓道。記者林昭彰／翻攝
新莊區壽山路前天下午大排長龍等紅燈，1輛特斯拉不想排隊，投機取巧逆向超車，令乖乖排隊的駕駛人感到不齒。圖／翻攝臉書爆料公社
新莊區壽山路前天下午大排長龍等紅燈，1輛特斯拉不想排隊，投機取巧逆向超車，令乖乖排隊的駕駛人感到不齒。圖／翻攝臉書爆料公社
特斯拉不想排隊，投機取巧逆向超車，原本已經到了路口，卻遇上順向來車，只好乖乖沿途倒車讓道。圖／翻攝臉書爆料公社
特斯拉不想排隊，投機取巧逆向超車，原本已經到了路口，卻遇上順向來車，只好乖乖沿途倒車讓道。圖／翻攝臉書爆料公社

特斯拉 爆料公社

延伸閱讀

跟進特斯拉 Jaguar 宣告下一代電動車陣列將於北美市場採用 NACS 規格！

深度解析特斯拉Dojo計畫

新自傳曝光！過往特斯拉自駕技術險害馬斯克送命 因此怒飆工程師

傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但只有這樣才能成功

相關新聞

影／台南民宅發生氣爆！8印尼移工2至3度灼傷 疑使用瓦斯桶外洩

台南市北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點8分發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，其中1人...

日月潭泳渡傳憾事！男游100公尺揮帽求救「送醫不治」 檢警相驗釐清死因

日月潭萬人泳渡今有逾2.4萬人下水，前總統馬英九也第10度挑戰。而今雖艷陽高照，疑因氣溫與水溫落差大，救護狀況多，更釀1...

影／不想排隊等紅燈！特斯拉取巧逆向超車 下一秒這景象目擊者全笑翻

新北市新莊區前天有1輛特斯拉轎車，因不願排隊等紅燈投機逆向行駛，令其他乖乖排隊的駕駛人感到不齒，戲謔許願「順向快來1台車...

影／樹林醉漢半夜在路旁連續砸車 車主制止也被鐵棍攻擊受傷

新北市樹林區日前有1名49歲詹姓男子，喝酒醉在路旁隨意撿拾鐵棍砸車，並連續抬起自行車扔在引擎蓋上，其中1名車主出面制止，...

影／板橋鐵板燒店換瓦斯突竄火 瓦斯工閃避不及遭灼傷

新北市板橋中正路1間鐵板燒店今天下午驚傳火警。1名瓦斯工人下午5時許更換瓦斯桶時疑似因更換不慎導致瓦斯外洩瞬間起火，工人...

增加5成…近年國道連假每日平均肇事138件 車禍原因曝

遠通電收今與高公局、國道公路警察局、全家超商與靖娟文教基金會在國5蘇澳服務區舉辦「國道交通安全嘉年華」，透過有趣活潑互動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦