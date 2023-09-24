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刺青男持開山刀虐殺犬全程錄影 警強調嚴辦 終於找到人了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

天理難容！近日網路社群瘋傳「台南黑幫半夜練膽量」，1名刺青男持開山刀虐殺流浪動動，台南市政府農業局動保處獲報通報警方，鎖定下營區陳男，經警方策動到案坦承上情，依違反動物保護法嚴辦。

據知，涉案的21歲陳男，曾是下營區某寺廟陣頭成員，本月17日凌晨1時許，與轎班友人開車行經新營區太子宮附近某個田間小路時，遭數隻野狗追逐狂吼，因陳曾遭該處野狗追咬過，便拿起拿起車內預藏的開山刀，砍殺該犬隻，虐殺過程由轎班友人全程錄影，之後在網路流傳，鄉民情緒炸鍋，譴責男子行徑令人髮指。

動保處20日上午也接獲民眾電子郵件通報虐殺犬隻案件，因地址不明且無目擊者出面指認並僅有虐殺犬隻錄影畫面，第一時間處理並已將全案移請南市政府警察局偵辦，市長黃偉哲更指示警方嚴辦。

市警局廖宗山指示麻豆分局偵查隊、下營分駐所及刑事警察大隊成立專案小組調查本案，經專案小組分析比對影片中虐殺狗男子後，鎖定臺下營區陳男涉有重嫌、追查，陳嫌自知難逃法網，於昨晚8點許經專案小組策動至麻豆分局偵查隊投案，全案將依違反動物保護法偵辦。

陳嫌警詢稱，虐殺犬隻，將作案開山刀及裝有犬隻屍體垃圾袋，棄置於柳營區雙營橋下堤防邊，專案小組隨即帶同陳嫌至棄置地點，順利取出作案工具，本案與幫派無關，純屬陳嫌個人行為。

據知，陳男涉及違反動保法25條規定；宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

警方漏夜清查案發現場搜查犯案工具。</p><!--6--><p> 記者謝進盛／翻攝
警方漏夜清查案發現場搜查犯案工具。

記者謝進盛／翻攝

陳姓男子（中）涉嫌持開山刀虐殺犬隻，行為凶殘，警方依違反動物保護法嚴辦。記者謝進盛／翻攝
陳姓男子（中）涉嫌持開山刀虐殺犬隻，行為凶殘，警方依違反動物保護法嚴辦。記者謝進盛／翻攝
陳姓男子涉嫌持開山刀虐殺犬隻，行為凶殘，警方依違反動物保護法嚴辦。記者謝進盛／翻攝
陳姓男子涉嫌持開山刀虐殺犬隻，行為凶殘，警方依違反動物保護法嚴辦。記者謝進盛／翻攝

虐殺 警察 台南

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