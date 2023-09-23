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新北空拍機支援屏東明揚工廠大火 救災機器人隨時待命

中央社／ 新北23日電

屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，今天上午現場大火仍持續悶燒。記者劉學聖／攝影
屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，今天上午現場大火仍持續悶燒。記者劉學聖／攝影

新北市府消防局今天下午表示，新北市搜救協會22日晚間支援2部熱顯像儀空拍機，前往屏東明揚國際科技公司廠房大火現場，支援搶救滅火任務。新北救災機器人也隨時待命馳援。

屏東科技產業園區明揚國際科技公司，22日發生廠房大火，造成消防員及民眾重大傷亡。

新北消防局今天表示，共同為傷者祈福，為不幸殉職的消防員哀悼，但願逝者安息、傷者康復。

消防局說，22日晚間，新北市搜救協會也前往事故現場，支援2部熱顯像儀空拍機，可以空中偵測熱點，協助搶救滅火。

新聞稿說，消防局也準備7輛各式能深入危害區域的「履帶式滅火機器人」（救災機器人）隨時待命馳援，協助維護救災人員安全。目前聯繫屏東消防局，暫時不需支援救災機器人。

消防局說，考量此次火警燒燙傷患者眾多，橫向聯繫衛生局整備轄內醫療量能，協調板橋亞東醫院及新北市立土城醫院，可快速提供10床燒燙傷病患床位，可收治有需要傷患。

消防局說，救災機器人須由消防員遙控，可連續不間斷操作移動30分鐘，外含聚光型LED燈供火場照明，直線射水距離可超過65公尺，機器人具有爬坡、障礙物跨越、耐高溫、抗熱輻射、防爆、防腐蝕、防干擾等功能。

空拍機 屏東 消防員 火災

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