聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳登山團遭蜂群攻擊重傷2人宣告不治 3搜救人員也被螫傷
新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，傷勢最嚴重胡姓、焦姓男子，由消防人員搬運下山後送醫，醫師急救無效，宣告不治。3名搜救人員也遭到螫傷，看到攻擊他們的是體長3、4公分的黑蜂，研判是土蜂。
20名來自雙北喜愛登山的民眾，透過LINE群組相約今天在瑞芳會合，上午10點由吳姓男子帶隊，從瑞芳東和禪寺登山口上山，原訂下午2點回到到瑞芳市區，但走約一半路程，在坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到疑為土蜂的蜂群攻擊。
據了解，一行人健行途中，有人看到蜂出現，原本不以為意，以為趕走就好，沒想到過沒多久，就有一大群蜂從隊伍後方逼近攻擊，眾人受到驚嚇，開始奔逃，結果有11人被螫傷。症狀較輕微的3男4女，與未受傷的9人先行，途中與搜救人員會合，平安下山。
同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子因傷勢較為嚴重，待在山區待援。其中焦男跌落約5公尺深的山谷，由消防人員救回步道。
許男、王男仍可行走，由消防人員陪同下山。胡男和焦男由消防人員以捲式擔架搬運下山，途中兩人健康惡化，無呼吸心跳，下午5點半右抵達瑞慈宮，分別送往瑞芳礦工醫院、台灣礦工醫院急救後，醫師宣告不治。
3名消防員救援過程中，也遭蜂群攻擊。他們說，攻擊他們的蜂是黑色的，長3、4公分，數量不少，研判是土蜂。他們有設法將土蜂引出來，導引往山上飛。他們有戴手套，蜂螫時竟穿透。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言