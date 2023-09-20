瑞芳登山團遭蜂群攻擊重傷2人宣告不治 3搜救人員也被螫傷

新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，傷勢最嚴重胡姓、焦姓男子，由消防人員搬運下山後送醫，醫師急救無效，宣告不治。3名搜救人員也遭到螫傷，看到攻擊他們的是體長3、4公分的黑蜂，研判是土蜂。

20名來自雙北喜愛登山的民眾，透過LINE群組相約今天在瑞芳會合，上午10點由吳姓男子帶隊，從瑞芳東和禪寺登山口上山，原訂下午2點回到到瑞芳市區，但走約一半路程，在坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到疑為土蜂的蜂群攻擊。

據了解，一行人健行途中，有人看到蜂出現，原本不以為意，以為趕走就好，沒想到過沒多久，就有一大群蜂從隊伍後方逼近攻擊，眾人受到驚嚇，開始奔逃，結果有11人被螫傷。症狀較輕微的3男4女，與未受傷的9人先行，途中與搜救人員會合，平安下山。

同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子因傷勢較為嚴重，待在山區待援。其中焦男跌落約5公尺深的山谷，由消防人員救回步道。

許男、王男仍可行走，由消防人員陪同下山。胡男和焦男由消防人員以捲式擔架搬運下山，途中兩人健康惡化，無呼吸心跳，下午5點半右抵達瑞慈宮，分別送往瑞芳礦工醫院、台灣礦工醫院急救後，醫師宣告不治。