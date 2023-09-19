誆「包吃包住」騙人頭帳戶 竹聯幫弘仁會詐騙受害者新增一人

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗涉嫌經營控簿洗錢集團，以打工換宿、包吃包住等名義，利誘收購民眾人頭帳戶，協助詐騙集團洗錢，經手上千萬元，台北地檢署今年7月底偵結，依詐欺等罪起訴齊拓茗、共犯及提供銀行帳戶的民眾共11人，另有1名共犯遭通緝。檢警專案執行完畢後，另有一名受害者向警方報案，檢方今偵結，依涉犯洗錢防制法、詐欺等罪嫌起訴齊拓茗、王弘睿及陳家興。

據了解，齊拓茗負責尋找人頭帳戶、王弘睿擔任收簿手、陳家興擔任車手。檢察官今年7月起訴齊拓茗等11人後，本案受害人隨後報案，受害人誤信詐騙集團，共匯款13萬7000元至齊拓茗等人指定的人頭帳戶。檢方今偵結，依涉犯洗錢防制法、詐欺等罪嫌起訴齊拓茗、王弘睿及陳家興等3人。

檢方指出，2022年3月間，齊拓茗涉與共犯吳力安合作，由吳力安負責收集人頭帳戶，以打工換宿、包吃包住等方式，吸引10多位民眾提供銀行帳戶，事先設定網路銀行及約定轉帳功能，協助上游詐團洗錢。

隨後，齊拓茗安排提供銀行帳戶者留在台北市萬華區旅館內，視情況配合成員到銀行辦事，其中，還有人雖然無法提供帳戶，發現可以免費吃住，自願協助齊男管理旅館內人頭生活起居，等同參與詐團運作。

後來1名女子今年初向警方報案，指控齊拓茗去年10至11月間，以打工換宿為由，騙她提供出個人銀行帳戶，事後遭帶到北市萬華區某旅館軟禁。檢警深入追查後，發現齊拓茗等人透過臉書或社群平台，吸引、招攬不知情或缺錢花用的民眾，以打工換宿、包吃包住等方式換取人頭帳戶，民眾赴約後，遭帶到台北市士林、萬華或新北市三重等地集中看管。