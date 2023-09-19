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影／「自目」眼鏡蛇闖頭份消防分隊 自投羅網輕鬆被逮
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住，縣內捕蛇任務往年都由消防隊負責，近年已委由義消團體承接任務，部分年輕消防隊員甚至沒有捕蛇經驗，但隊上捕蛇夾工具齊備，順利將這條「白目」的眼鏡蛇制伏。
頭份消防分隊指出，昨天中午這條長逾1公尺的眼鏡蛇突然現身在值班台旁的走道，消防弟兄後發現後隨即展開圍捕，以捕蛇夾將眼鏡蛇夾住，雖然一些年輕同仁沒有捕蛇經驗，但仍有許多人以前都常為民眾、家戶處理捕蛇勤務，經驗豐富，被捕的眼鏡蛇後來被帶至安全地點野放。
苗栗縣消防局整理防蛇方法供民眾參考，住家周圍環境維持整潔，避免堆放雜物或環境髒亂，引來鼠類窩居，招致蛇類潛入，尤其飼養牲畜或家禽，更要做好籠舍防範，此外，避免將寵物犬貓或寵物鳥長時間留置戶外，以避免家養動物與蛇類等野生動物發生衝突。
蛇類已入侵屋內，可以利用家中隨手可取得掃把及畚斗，第一時間將發現入侵的蛇，輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，將上蓋密封，若無法第一時間處理，確認蛇出現或躲藏位置，利用一般包裝封箱用寬膠帶，以黏性面向上，將蛇躲藏位置圍住，關燈並撤出人員，靜待蛇類遭膠帶糾纏。
民眾野外活動時，最好穿著具有防護功能的長袖、長褲和包鞋，避免穿短褲涼鞋登山或夜遊，如果遇到蛇，切勿徒手打蛇或抓蛇，以免徒增危險，絕大多數情況，蛇會自行離開，萬一被蛇咬，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵，讓傷處低於心臟，並避免用口吸出或切開傷口擠出毒液，盡速就醫才是最好做法。
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