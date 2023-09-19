快訊

獨／退錯冰、領錯屍法醫險解剖錯人 竹市殯儀館連環疏失出大包

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「自目」眼鏡蛇闖頭份消防分隊 自投羅網輕鬆被逮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住，縣內捕蛇任務往年都由消防隊負責，近年已委由義消團體承接任務，部分年輕消防隊員甚至沒有捕蛇經驗，但隊上捕蛇夾工具齊備，順利將這條「白目」的眼鏡蛇制伏。

頭份消防分隊指出，昨天中午這條長逾1公尺的眼鏡蛇突然現身在值班台旁的走道，消防弟兄後發現後隨即展開圍捕，以捕蛇夾將眼鏡蛇夾住，雖然一些年輕同仁沒有捕蛇經驗，但仍有許多人以前都常為民眾、家戶處理捕蛇勤務，經驗豐富，被捕的眼鏡蛇後來被帶至安全地點野放。

苗栗縣消防局整理防蛇方法供民眾參考，住家周圍環境維持整潔，避免堆放雜物或環境髒亂，引來鼠類窩居，招致蛇類潛入，尤其飼養牲畜或家禽，更要做好籠舍防範，此外，避免將寵物犬貓或寵物鳥長時間留置戶外，以避免家養動物與蛇類等野生動物發生衝突。

蛇類已入侵屋內，可以利用家中隨手可取得掃把及畚斗，第一時間將發現入侵的蛇，輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，將上蓋密封，若無法第一時間處理，確認蛇出現或躲藏位置，利用一般包裝封箱用寬膠帶，以黏性面向上，將蛇躲藏位置圍住，關燈並撤出人員，靜待蛇類遭膠帶糾纏。

民眾野外活動時，最好穿著具有防護功能的長袖、長褲和包鞋，避免穿短褲涼鞋登山或夜遊，如果遇到蛇，切勿徒手打蛇或抓蛇，以免徒增危險，絕大多數情況，蛇會自行離開，萬一被蛇咬，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵，讓傷處低於心臟，並避免用口吸出或切開傷口擠出毒液，盡速就醫才是最好做法。

一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供
一條眼鏡蛇昨天中午突然「闖入」苗栗縣消防局頭份消防分隊的值班台附近，眼尖的消防隊員發現後展開圍捕，不到10分鐘就將這條毒蛇捉住。圖／苗栗縣消防局提供

眼鏡蛇 寵物 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗「老適在一起」生活節擴大為社造季 展現社造成果

忠犬護主大戰眼鏡蛇重傷離世 主人用羊毛氈復刻重聚

新莊少女突昏倒無呼吸心跳 119線上指導爸爸CPR救活她

接生好手獎、鳳凰獎都在此 頭份消防分隊好強

相關新聞

獨／退錯冰、領錯屍法醫險解剖錯人 竹市殯儀館連環疏失出大包

新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍！30歲越南籍阮姓男性死者，原預計在18日下午2點解剖，沒想到因館方...

影／淡水「加油站猴子」連續犯案抓不怕 這回涉竊逃逸7天不接電話

新北市淡水區20歲黃姓男子近期不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長的進口轎車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，...

漲潮來不及跑！3男布袋岸釣落海 2獲救1人卡蚵棚亡

嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤出海口今中午12點多驚傳3名20歲男釣客，在長堤岸釣遇漲潮，1人意外落海；嘉縣消、海岸巡及民間...

影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光

35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄...

未禮讓被開罰照片內卻無行人 自拍檢舉有瑕疵警要撤單

高雄1名車主收到未禮讓行人的罰單，她發現警方寄達的罰單，附帶的照片上只有車沒有行人，申訴證據力不足。據警方了解，影片是行...

怎麼甩出來的？ 貨車翻滾中駕駛已呆坐地上 驚險畫面全曝光

64歲葉姓男子今天上午9時許駕駛大貨車行經新店區華城路下坡路段時，疑因煞車失靈車輛當場失控，在道路上翻滾3圈後撞上前方1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦