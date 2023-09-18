鬼月「送肉粽」失敗 彰化喪家改明晚送煞並公告路線

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市古夷里一戶喪家原訂上月26日（農曆7月11日）晚間辦「送肉粽」科儀，由於觸犯鬼月不辦「送肉粽」禁忌，民俗專家都同聲認為「不要不信邪」，喪家原本仍堅持要辦，後來傳聞「送肉粽」失敗，臨時喊停，決定延到明天（19日）晚間9點以後舉辦。

喪家並公告「送肉粽」的路線，沿著泰和路3段附近，直接走排水溝到金馬路往北，再左轉大肚溪旁道路，順排水溝到伸港海邊祭送大海。據了解，此一「送肉粽」科儀是以車輛運送方式，儀式從簡，沿途民眾應緊閉門窗，盡量避開。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。但近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。

據了解，這名古夷里1名近70歲的婦人疑久病尋短，家屬預定7月26日晚間10點起辦理「送肉粽」科儀。當時，民俗專家廖大乙表示，在鬼月期間，諸事不宜，鬼月辦「送肉粽」科儀，難免「鬼魂跟回來」，不要不信邪；曾主持40多場「送肉粽」科儀的資深法師顏文讚也說，他從來沒在鬼月接過「送肉粽」科儀，建議延到鬼月之後再辦。

儘管各方期期以為不可，到7月26日當天的訊息，喪家仍未改變決定。但後來傳聞「送肉粽」失敗，緊急喊停，並如民俗專家及法師呼籲，延到鬼月過後再辦，如今鬼月已過，喪家宣布明天（19日）晚間9點以後舉辦，並公布路線。

民俗專家廖大乙表示，在鬼月期間，諸事不宜，鬼月辦「送肉粽」科儀，難免「鬼魂跟回來」；曾主持40多場「送肉粽」科儀的資深法師顏文讚說，他從來沒在鬼月接過「送肉粽」科儀，因為根本就沒有喪家會選在鬼月「送肉粽」，建議延到鬼月之後再辦。

對於傳統鬼月不辦「送肉粽」，喪家卻仍堅持要辦，古夷里長謝有煌說，因喪家有請教法師，基於安定人心，他只有尊重家屬，今天下午並公布送煞路線，從事發地點彰化市泰和路3段台化排水溝旁，直接走台化排水溝到金馬路，往北走至快官交流道上國道3號北上，下和美交流道到海邊，請沿途民眾掩閉門窗，人車避開。

法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

送肉粽 鬼月 法師

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