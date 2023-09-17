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影／孕婦羊水破「來不及了」…年輕消防員車上接生 見證新生命感動到哭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭消防局昨晚獲報有名孕婦腹部陣痛急需送醫，兩名畢業沒多久的年輕消防員護送途中，發現孕婦羊水破且胎頭露出，「來不及了」凃姓消防員呼叫停車，高姓消防駕駛把車停好，這兩個大男生在救護車上成功接生，年僅21歲的高員抱著新生兒，感受軟柔溫度心跳與宏量哭聲，感動到紅了眼眶。

這位家住蘇澳鎮的孕婦從昨天下午開始出現陣痛，晚上21時14分通報消防局送醫院，兩位年輕消防員到場了解，孕婦懷孕37周為第二胎，隨即扶她走上救護車載去醫院。

21歲的高捷負責開車、26歲的凃銘雄在車上照顧孕婦，送醫過程中孕婦不斷陣痛，同時突發落紅且羊水滲出，胎頭也已露出，情況非常緊急，趕緊呼叫開車的高捷停車，進行接生。

消防局說，兩人依照平時訓練進行接生，在救護車上接生男嬰，在確保臍帶無繞頸後，給予足底刺激，高員擦拭身體及口鼻抽吸，凃員以臍帶夾夾住臍帶，確定男嬰健康無虞，交由母親給予保暖並持續送醫，圓滿達成急產救護。

兩名消防員都未婚，第一次接生，去年10月畢業的高捷表示，將嬰兒抱在懷裡時，感受到新生兒剛出生的溫度心跳及宏亮的聲音，頓時紅了眼眶，鬆了一口氣，他畢業第一年即經歷新生命誕生的過程，感觸生命可貴與身為救護員的成就感。

今年4月畢業的凃銘雄表示，第一次新手迎接新生命的到來，滿腦子想的都是按照所學，確保母子生命徵象，直到孩子交到媽媽懷裡時，見證生命最有意義的一刻，非常感動。

消防局長徐松奕說，平常受理孕婦急產的案件並不多，當時情況緊急，幸好同仁處置得當把母子都平安送達醫院，值得讚許，呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，可立即撥打119請求協助。

兩名未婚才20幾歲的消防員，第一次在救護車緊急幫孕婦接生，親自感受新生兒的溫度心跳與宏量哭聲，不禁感動到紅了眼眶。圖／消防局提供
兩名未婚才20幾歲的消防員，第一次在救護車緊急幫孕婦接生，親自感受新生兒的溫度心跳與宏量哭聲，不禁感動到紅了眼眶。圖／消防局提供

孕婦 接生 消防員 救護車 新生兒

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