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影／驚悚畫面曝！南投移工見警逃跑「墜落深谷」 目睹民眾驚呼：夭壽啊
南投名間弓鞋巷一處茶園今傳墜崖事故，當地2名移工疑為躲避警方詢查，竟縱身跳下60米高深崖，嚇得現場民眾驚呼「夭壽啊，跳落」，2人因此直墜至下方的彰化鎮田中鎮，彰投警消馳援，已將2人均送醫，跳崖瞬間也曝光，畫面驚悚。
據了解，警方今接獲民眾報案，指名間弓鞋巷有外籍移工偷吃他種在茶園內的波羅蜜，警方前往現場發現有3名移工正在採茶，因此出聲叫喊請他們暫停作業，並趨前要詢問，未料他們3人竟拔腿就跑，其中2人更跳下60米高的邊坡深崖。
「唉唷！夭壽啊，跳落。」逃跑的移工疑因太緊張又不瞭解地形，不清楚位在南投、彰化交界的八卦台地為斷崖，高低落差深達60米，2人相繼縱身跳下深崖，嚇得現場民眾驚呼連連，他們也因此從南投名間直接墜落到下方的彰化縣田中鎮。
南投縣消防局表示，今天上午近10時獲報名間弓鞋巷有墜崖事故，立刻調遣鄰近消防分隊，並通報彰化消防局協助救援，經彰投消防聯手透過空拍機，確認傷者墜落地點，見其仍可揮手求救，隨即架設繩索系統，陸續將受傷2人救起送醫。
南投警方則表示，案發當下有3名移工，而他們一看到警方就嚇得四處逃竄，甚至跳下深谷，而墜崖2人雖受傷，但已送醫，另1人仍在逃；至於3人為何逃跑、其身分是否為失聯移工、有無偷摘他人波羅蜜等則有待進一步調查釐清。
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