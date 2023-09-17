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跳近70公尺山谷躲警察…消防員吊掛爬崖搶救 2逃逸移工受傷送醫
南投縣二名逃逸移工今天上午因躲避警方追緝，從南投縣名間鄉弓鞋巷某農場跳下邊坡，墜落到70公尺的山谷下，由於墜落下方已屬彰化縣田中鎮，彰化消防局出動救援，因地勢高，救援困難，直到下午三點多將二人用吊掛方式救起，送醫急救。
今天上午10點多彰化消防局接獲南投消防局通報，南投縣名間鄉有二名移工因躲避警方查緝，跳落邊坡下方已屬彰化縣田中鎮，田中消防分隊出動7人救援，但因移工墜落地落差至少有六、七十公尺，救援困難，消防局也出動空拍機確認移工墜落地點。
據了解，移工當時正在名間鄉弓鞋巷一處農場工作，見到前來查緝的員警，竟突然拔腿就跑，警方追緝時，移工竟從邊坡就跳下，員警也嚇到，趕緊通報南投消防局搶救，但因移工墜落地在彰化縣田中鎮，邊坡高度增加救援困難度，南投再通知彰化消防局出動協助救援。
彰化消防局運用空拍機搜尋發現2人受傷待救，也透過消防署申請空勤總隊直升機出動救援，並同步架設繩索系統進行救援工作，不過後經評估，直升機受限於場域限制，仍採人力救援。
由消防人員用吊掛方式攀爬到谷底，再將二名傷者吊掛上來，救起的36歲越南工頭部撕裂傷、意識清醒，另一人意識模糊、大腿骨折，二人在下午三點多均已送南投基督教醫院救治。
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