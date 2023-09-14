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女騎士暈眩摔落蘭潭邊坡6公尺 嘉市消防局搶救送醫
嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，蘭潭目前滿庫，女子幸運未掉落潭中，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。
消防局說，下午1點06分獲報，蘭潭音樂水舞區附近邊坡，有機車騎士摔落斜坡，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救援，救護人員抵達現場，發現40歲女子騎機車因頭暈不慎摔落邊坡約6公尺，救護員立即上頸圈保護，患者意識清醒，橈動脈摸不到，血壓量測不到且腹部壓痛，疑似腹內出血造成休克情形，加驗血糖為169mg/dl。
救護人員立即建立靜脈輸液，患者全身無力冒冷汗，使用救助器材車吊臂將患者吊掛脫困，評估生命徵象持續休克，過去有躁鬱症病史，判斷危急個案，將患者送聖馬醫院診治，到院檢傷站檢傷為二級。
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