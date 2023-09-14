快訊

郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女騎士暈眩摔落蘭潭邊坡6公尺 嘉市消防局搶救送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，蘭潭目前滿庫，女子幸運未掉落潭中，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。

消防局說，下午1點06分獲報，蘭潭音樂水舞區附近邊坡，有機車騎士摔落斜坡，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救援，救護人員抵達現場，發現40歲女子騎機車因頭暈不慎摔落邊坡約6公尺，救護員立即上頸圈保護，患者意識清醒，橈動脈摸不到，血壓量測不到且腹部壓痛，疑似腹內出血造成休克情形，加驗血糖為169mg/dl。

救護人員立即建立靜脈輸液，患者全身無力冒冷汗，使用救助器材車吊臂將患者吊掛脫困，評估生命徵象持續休克，過去有躁鬱症病史，判斷危急個案，將患者送聖馬醫院診治，到院檢傷站檢傷為二級。

嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名40歲女子下午騎機車，因頭暈不慎摔落蘭潭水庫音樂水舞噴泉附近邊坡6公尺深，消防局獲報搶救送聖馬爾定醫院救治。記者魯永明／翻攝

患者 蘭潭 嘉義

延伸閱讀

影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

蘆洲環堤道機車追撞違停車 女騎士腳斷頭顱骨折身分待查

高捷輕軌今年連十撞頻遇「三寶」 最高賠了百萬元禍首是他

賠大了！女騎士疑闖紅燈撞上輕軌列車 高捷將求償

相關新聞

北市大同區驚見深2.5米天坑 初判為「管線穿破溝渠」路基淘空

台北市大同區赤峰街路面今天下午出現天坑，北市工務局接獲消息後立刻封鎖現場，並通知相關管線單位到場，初判為管線穿破溝渠路基...

寬2公尺、深1.5公尺！北市大同區又現天坑 新工處到場填補

台北市大同區南京西路７月接連有道路出現天坑，今午赤峰街上又出現寬2公尺、深1.5公尺的坑洞，警消表示現場無安全顧慮，後須...

北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

台北市信義區一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷，學生意...

死裡逃生!水泥預拌車墜落邊坡駕駛輕傷 疑剎車失靈釀禍

高雄大樹區今天下午2時許，50歲陳姓男子駕駛水泥預拌車，行經大樹區三和路福德祠前時，疑似突然煞車失靈，行駛至大樹區三和路...

苗栗縣上半年民眾遭投資詐騙364件 受騙金額破5億元！

詐騙集團手法不斷翻新，小心上當！根據苗栗縣警察局統計，今年上半年苗栗縣遭詐騙類型與金額，以假投資364件最多，金額高達5...

台東2歲女童民宅池塘「不慎溺水」 命危送醫搶救中

台東中興路市郊今天下午3點多，傳出一名2歲女童在民宅外小池塘不慎溺水意外，警消據報抵達現場時，將沒有呼吸心跳的女童進行C...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦