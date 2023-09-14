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基隆建案鄰損善後牛步 受災戶：每天睡醒見太陽感覺重獲新生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區一處建案工地5月間造成鄰損停工，7月間復工施作地下層必要設施。附近住戶因台北市發生建案造成鄰宅坍塌慘劇，憂心忡忡，在屋外掛白布條抗議。基隆市議員曾怡芳今天質疑市府善後牛步化，市府表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險，並提出對策。

基隆市百一街一處地上13層，地下2層的集合住宅工地，開挖地下室時造成鄰宅受損，5月中旬基地旁有根電桿還陷落地底，市府勒令停工，並在7月中同意包商施作地下層必要設施，目前已完成地下2樓，正在施作地下1層工項。

北市「基泰大直」建案日前造成鄰宅坍塌，百一路建案附近受損住戶，不滿市府處理鄰損問題未見進度，卻又同意工地「復工」，擔心災損加大，有人在外牆懸掛「建商毀我房屋！抗議 一生心血誰來賠償？」白布條抗議。

沈姓女子說，看到台北大直民宅1樓變成地下室，成天擔心害怕，時常失眠。因為經濟問題，無法立即搬家，只能繼續住在受損的房子，現在每天一早起床見到太陽，都有種重獲新生的感覺。

曾怡芳今天邀都發處副處長謝旻成等人會勘工地，指都發處建管科6月18日承諾經建築、土木、結構技師同意才能復工，但第3方結構技師尚未認證監控數據，為何讓建商復工，讓附近住戶擔心害怕？

建管科代理科長高浚圻表示，7月中旬僅同意建商施作地下層必要設施，目的是為了增加結構體支撐力，確保鄰宅安全。監造單位提出的監控數據，結構技師仍有意見，會等到建築、木土、結構技師都認證後，才會讓工地完全復工，施作地上物工程。

曾怡芳也質疑受災戶5、6月要求市府處理鄰損問題，都發處卻到今天才派員了解受損情形。期間受災戶只能和建商「溝通」，有苦不敢言，建議市府要求建商提撥「保證金」備用，千萬不要等到出事了才想補救。

高浚圻說，住戶申請鄰損作業，多因資料不完備無法展開作業。目前僅4戶完成申請程序，今天到現場了解狀況，並告知其他受損戶須準備文件，下周就會委託技師鑑定，確認安全性。

基隆市議長童子瑋也參與會勘，認為市府、建商和受災戶溝通不順暢，建議建立平台，避免彼此猜忌。住戶現在最想知道房屋結構是否安全，是否有立即性危險，都發處應提供第3方證明讓民眾安心。

基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。市府表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。市府表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議員曾怡芳說，鄰宅整棟傾斜，造成鐵門受損。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議員曾怡芳說，鄰宅整棟傾斜，造成鐵門受損。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，市府今天表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，市府今天表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。市府表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。市府表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，受災戶掛白布條表達抗議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，受災戶掛白布條表達抗議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，市府今天表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成鄰損，市府今天表示，下周會安排技師鑑定受損民宅是否有立即危險並提出對策。記者邱瑞杰／攝影

大直民宅傾斜 基泰建設

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