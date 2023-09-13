台中警超商調閱監視器 店內外意外逮捕2移工車手
台中警日前在中區1家便利商店調閱監視器，在店內意外逮捕擔任詐騙集團車手的越南籍童姓男子，接著又在店外發現另名越籍阮姓男子轉身逃跑，經追捕後查出阮男也擔任另案車手，2人訊後均依法送辦。
台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所警員巫思璇8月30日下午，因偵辦詐騙車手案前往中區1家便利商店調閱監視器，卻見1名男子於提款機前反覆提領大量現金，察覺異常便通報線上警力前往盤查。
警方當場查獲24歲越南籍童男，持有非本人金融卡且無法說明提領新台幣10萬元的來源，遭警方逮捕，當警員林正傑要協助將童男帶上警車時，卻見街角有另名男子突然轉身逃跑，員警立即騎上警用機車追緝。
逃逸男子便沿著大街小巷穿梭逾5分鐘，最後筋疲力盡躲入1處麵攤內，但仍被支援警力逮捕，經查證身分後確認為22歲越南籍阮姓移工，且在400多天前已被雇主通報為失聯移工，失聯期間也擔任另案詐騙集團車手，在逃跑過程中還將身上2張提款卡丟棄路邊，警方並在他身上查獲贓款2萬元。
阮男供稱，被查獲當天是要去便利商店買飲料，但看到店前停放多輛警車，誤以為自己形跡敗露才轉身離去，沒想到還是遭到逮捕。
警方全案訊問後，將童男、阮男2人，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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