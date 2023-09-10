快訊

棒球／林凱威退出亞運、遞補吳念庭 西武球團同意放行

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

接生好手獎、鳳凰獎都在此 頭份消防分隊好強

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

消防署甫表揚的「接生好手獎」，及公布的「鳳皇獎」，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊陳朋忠、張仕勳分別獲獎，消防局全體都認為實至名歸、與有榮焉。

消防署9月8日辦理「2023救護週-表揚宣導日」活動，陳朋忠去年執勤過程，接生2名新生兒，與全國另4名消防員並列接生王，消防局指出，台灣少子化，加上醫學發達，醫療院所林立，送醫路程越近，消防員在救護車緊急接生案例越來越少，陳朋忠與小孩特別有緣，去年接生2人，也獲得消防滿滿的祝福。

此外，鳳凰獎消防、義消楷模於今年7月21日至8月18日期間，由消防署複核小組訪查審核資格及相關事蹟，並完成決選，最近公布名單，包括張仕勳等33人，明年消防節接受表揚。

消防局指出，張仕勳自虎尾科技大學畢業後，在高雄的那瑪夏消防分隊擔任消防替代役，體會到偏鄉救護的重要性，觸發他的使命感，從此對救護產生熱情的火苗，努力學習，家人的支持和分隊學長的鼓勵下，報考消防特考，經過2次努力後，終於2007年上榜。

他特考班結業後，持續精進學習，參加各種訓練，取得救助隊、特搜訓、救援潛水、急流救生、IRB、化災訓、第7期EMT-P等證照，也參與了許多救災救護，包括在現場OHCA患者救活（ROSC），及孕婦急產接生等，難能可貴的是在新冠肺炎疫情期間，身心處高壓工作狀態下，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。

張仕勳曾於2015年獲十大傑出救護技術員，再獲鳳凰獎消防楷模，他感謝一路以來，合作的長官、弟兄，認為只要保持熱情、莫忘初衷，都能在自身專長領域發光發熱。

苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊張仕勳在新冠肺炎疫情期間，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊張仕勳在新冠肺炎疫情期間，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊張仕勳在新冠肺炎疫情期間，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊張仕勳在新冠肺炎疫情期間，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局頭份分隊陳朋忠接生2名新生兒，與全國另4名消防員並列消防署「接生好手獎」。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局頭份分隊陳朋忠接生2名新生兒，與全國另4名消防員並列消防署「接生好手獎」。圖／苗栗縣政府消防局提供

接生 消防員 救護車

延伸閱讀

摩洛哥6.8地震！高市特搜剛獲國際救援認證 即刻待命出發

蘭嶼「東清消防站」成軍啟用 全島消防無縫接軌

港女被水困獲消防員熊抱救出 超開心表情震驚網友

訓練年輕消防水域救生技巧 桃退休教官手把手傳授秘訣

相關新聞

影／台中男一手騎車一手拎箱 網讚「高手」 警：違法

台中市一名機車騎士在7日晚間被民眾拍到，以右手抓龍頭、左手拎行李箱的方式騎車，引發路人側目，有網友提供給媒體爆料，第二警...

新北永和驚見噴漆怪客 4金融機構遭汙損 連郵筒也遭殃

新北市永和區中山路一段上的中華郵政、國泰世華、中國信託、台北富邦等金融機構ATM，今天上午有民眾要提款時驚見ATM竟遭人...

大直民宅部分受災戶最快今晚可返家 居民憂：又出事怎辦？

台北市建案「基泰大直」施工不當，造成工地和周邊鄰宅受損，市府緊急撤離逾400人並安置在附近旅館。事發後這幾天，不少住戶都...

接生好手獎、鳳凰獎都在此 頭份消防分隊好強

消防署甫表揚的「接生好手獎」，及公布的「鳳皇獎」，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊陳朋忠、張仕勳分別獲獎，消防局...

1張貨單致貨車左漂移 撞斷電桿對向車也受害

高雄莊姓男子駕駛大貨車今早行經仁武區鳳仁路一帶時，為了撿飛起的貨單導致車輛行駛方向偏左，撞斷電桿後跨過安全島駛向對向車道...

75歲嬤駕車自撞電線桿 送醫傷重不治

花蓮富里鄉台9線292公里東竹段，於今天上午7時許發生自小客車交通事故，75歲陳姓阿嬤開車出門，不知何故自撞路邊電線桿。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦