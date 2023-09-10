接生好手獎、鳳凰獎都在此 頭份消防分隊好強

消防署甫表揚的「接生好手獎」，及公布的「鳳皇獎」，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊陳朋忠、張仕勳分別獲獎，消防局全體都認為實至名歸、與有榮焉。

消防署9月8日辦理「2023救護週-表揚宣導日」活動，陳朋忠去年執勤過程，接生2名新生兒，與全國另4名消防員並列接生王，消防局指出，台灣少子化，加上醫學發達，醫療院所林立，送醫路程越近，消防員在救護車緊急接生案例越來越少，陳朋忠與小孩特別有緣，去年接生2人，也獲得消防滿滿的祝福。

此外，鳳凰獎消防、義消楷模於今年7月21日至8月18日期間，由消防署複核小組訪查審核資格及相關事蹟，並完成決選，最近公布名單，包括張仕勳等33人，明年消防節接受表揚。

消防局指出，張仕勳自虎尾科技大學畢業後，在高雄的那瑪夏消防分隊擔任消防替代役，體會到偏鄉救護的重要性，觸發他的使命感，從此對救護產生熱情的火苗，努力學習，家人的支持和分隊學長的鼓勵下，報考消防特考，經過2次努力後，終於2007年上榜。

他特考班結業後，持續精進學習，參加各種訓練，取得救助隊、特搜訓、救援潛水、急流救生、IRB、化災訓、第7期EMT-P等證照，也參與了許多救災救護，包括在現場OHCA患者救活（ROSC），及孕婦急產接生等，難能可貴的是在新冠肺炎疫情期間，身心處高壓工作狀態下，與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。