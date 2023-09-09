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不爽汽車臨時欲左轉害其緊急煞車 新北騎士怒飆這句話挨告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子今年初開車因欲左轉而放慢車速，導致緊緊跟隨在汽車後方的機車騎士王姓男子需立即緊急煞車才不至追撞，怒朝該車飆罵一句三字經，同時閃過汽車後加速離去，引起李男不滿報警提告，因汽車行車記錄器影像中，確實有錄到王男飆罵的那句不雅言語，新北地檢署日前依公然侮辱罪嫌起訴王男。

起訴指出，今年2月26日上午8時許，李姓男子開車上班途中，行經新北市新莊區中港路591巷口時，因臨時想要左轉便連忙放慢車速，導致騎機車跟隨在汽車後方的騎士王姓男子見狀立即緊急煞車減速，才不致於從後方追撞汽車，怒朝該車飆罵一句「幹你娘」，同時閃過汽車後加速離去，李男不滿遭騎士辱罵，截錄其汽車上行車記錄器影像報警提告。

警方依法受理報案，也從李男提供的行車記錄器影像中，確實有錄到王男飆罵一句三字經的不雅言語，但王男到案後，辯稱並非辱罵開車的李男，僅是個人用來疏解情緒的口頭禪。

檢察官檢視該行車紀錄器影像，發現同一時段並沒其他車輛或行人通過，也無拍攝到其他用路人有朝李男汽車說話的情事，認為王男所說僅是畏罪卸責的辯詞，日前依公然侮辱罪嫌起訴王男。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

行車記錄器 提告

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