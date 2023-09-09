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斑馬線又撞！嘉義婦人遭車撞傷 駕駛稱天色昏暗下大雨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

洗刷國外媒體批台灣「行人地獄」汙名，交通部訂本月交通安全月，警方大執法，嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫，駕駛指稱，天色昏暗下大雨，沒注意到行人在車旁，警方將調查釐清，車頭距斑馬線上行人不足1個車道寬將罰6000元。

消防局昨晚7點58分獲報，北港路312號前路口，發生交通事故，派遣第一大隊德安分隊救護車前往救護，救護人員抵達，發現1輛轎車左轉時，不慎擦撞斑馬線上行人，駕駛指稱，天色昏暗又下大雨，沒有注意到行人在汽車旁，導致55歲過馬路婦人受傷。

婦人倒臥路上，意識清楚頭部疼痛，救護人員評估傷者狀況，傷者主要問題為後枕部腫脹疼痛，檢查傷者頸椎無異常壓痛，感覺及運動功能部分無明顯異常，救護人員清洗傷口、包紮止血，受婦人說，她當看護，要過馬路去嘉義醫院工作，想不到這下變成需要別人來看謢，救護人員就近將她送嘉義醫院救治。

警方說，警政署4月30日宣布，5月起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，4大執法重點項目包括「路口不停讓行人」等，以提升駕駛和行人守法觀念，新規定，車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）即為取締基準。

嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市1名婦人昨晚行走北港路312號前路口斑馬線，遭轎車撞傷送醫。記者魯永明／翻攝

嘉義 路口不停讓行人 行人地獄

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