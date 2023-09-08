北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

為了讓全民反詐觀念更深入年輕人心中，台北市文山二警分局特地派出兩名女警官，斜槓人生擔任直播主，與17LIVE平台合作推出「文二警反詐小學堂」，網友紛紛留言，還詢問是否可以要女警的line帳號。

文二警分局指出，詐騙被害人年齡層逐年下降，尤其高發詐騙手法「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」及「解除分期付款詐騙」，又多與網路息息相關，警方特別與17LIVE直播主共同宣導，呼籲年輕民眾重視識詐教育。

「文二警反詐小學堂」系列第一、二堂，分別由顏值高、口才好，工作經驗豐富的偵查隊長黃瀰嬗及景美派出所長劉家鈴打頭陣，各自搭配亮眼吸睛的直播主林俞汝Annie及小默兒一起「聊防詐」。

直播過程中，透過經驗分享及問答對話，讓網友吸收防詐騙及犯罪預防資訊。直播宣導擺脫警察以往拘謹、有距離的刻板印象，讓網友眼睛為之一亮，不僅頻頻「抖內」甚至留言詢問「可以留LINE嗎？」初次斜槓直播主的偵查隊長笑稱「直播比想像中還要緊張！」所長劉家鈴也直呼「沒想到身為警察還有機會當直播主！」