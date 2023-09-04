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軍人節前夕三總女軍醫宿舍失去呼吸心跳 送醫搶救不治

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

台北市內湖區三軍總醫院傳出約30歲的女性軍醫，被室友發現失去呼吸心跳，立刻送自家醫院搶救，急救後仍宣告不治。國防醫學院三軍總醫院政戰主任周濟寒表示，蔡姓中尉於9月2日晚間送至急診急救，目前已啟動輔導程序，對同寢室友進行心輔資源引導。

周濟寒表示，所屬蔡姓中尉2日於寢室內自我傷害，緊急送醫急救，直到家屬趕到現場後，仍未能挽回生命。案發後該院立即封鎖現場，並通報地區派出所到場，後續將配合檢方調查。

周濟寒說，目前警方獲報後已報請地檢署相驗，初步調查無外力介入，家屬對死因無意見，後續將由檢調釐清相關案情。

周濟寒表示，對同袍傷損，三軍總醫院深感哀痛與不捨，除全力配合檢警調查釐清案情；並已指派專人，全力協助家屬處理後續事宜。另針對同寢室友安排專人輔導，並持恆官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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30歲女性軍醫在宿舍受傷搶救不治。圖／三總官網
30歲女性軍醫在宿舍受傷搶救不治。圖／三總官網

國防醫學院

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