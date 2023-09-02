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徵凶宅試睡員1晚5千 花蓮市殯遭冒名報警

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／花蓮市公所提供
近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所發現近來有不明人士以假帳號，冒用花蓮市立殯儀館名義，在網路徵才，甚至還有人誠徵「凶宅試睡員」，到宅試睡一晚現領5000元，花蓮市殯立刻查證，發現徵才廣告所留的電話都是空號，已將假訊息一事轉知花蓮縣殯葬商業同業公會，殯葬管理所長陳柏欣向花蓮警分局報案。

市立殯儀館近日接到不少民眾「求職」電話，還有人上門詢問工作內容，得知近日在「花蓮人求職網」、「花蓮求職打工」等臉書，有不明人士以市殯名義徵才，職缺包括喪葬服務值班、殯儀館值班員，月薪3萬5000元到4萬8000元，或時薪450元，還強調周休二日、或者可兼職等福利。

還有徵才廣告徵2名「凶宅試睡員」，工作時間晚上10時到早上7時，睡一晚領5000元還供早餐。

公所強調，公部門內部徵才都會刊登在官方網站，並透過正式管道發布，以公用市內電話為聯絡方式，民眾看到相關訊息，可先到市公所官網查詢求證，就可分辨是否詐騙。

市長魏嘉彥呼籲不要以殯儀館等莊嚴場所惡作劇，民眾若看到類似假冒的徵才訊息，請立刻報警。

花蓮 殯儀館 求職 凶宅 假訊息

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