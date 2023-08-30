桃園賓士黃網格迴轉 騎士0減速撞擊「360度翻轉」摔地

桃園市桃園區國際路二段昨下午4點多發生一起車禍，一輛白色賓士於分隔島缺口迴轉時，未注意左側直行機車，導致騎士當場撞上車頭，整個人「360度翻轉」飛過引擎蓋再撞地。警方到場雙方均無酒駕，後續肇事責任由警方釐清中。

從後方車輛行車記錄器畫面可見，當時白色賓士自右側高爾夫球練習場道路駛出，見國際路二段車輛停等紅燈，緩慢向前打算在分隔島缺口黃色網狀線迴轉，結果一輛直行國際路二段，騎在內側車道的機車，疑似視線被擋住，來不及煞車撞上白色賓士左側車頭，騎士當場從賓士引擎蓋上「360度翻轉」墜地，所幸騎士僅擦挫傷無大礙，自行起身。