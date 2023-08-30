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桃園賓士黃網格迴轉 騎士0減速撞擊「360度翻轉」摔地

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區國際路二段昨下午4點多發生一起車禍，一輛白色賓士於分隔島缺口迴轉時，未注意左側直行機車，導致騎士當場撞上車頭，整個人「360度翻轉」飛過引擎蓋再撞地。警方到場雙方均無酒駕，後續肇事責任由警方釐清中。

從後方車輛行車記錄器畫面可見，當時白色賓士自右側高爾夫球練習場道路駛出，見國際路二段車輛停等紅燈，緩慢向前打算在分隔島缺口黃色網狀線迴轉，結果一輛直行國際路二段，騎在內側車道的機車，疑似視線被擋住，來不及煞車撞上白色賓士左側車頭，騎士當場從賓士引擎蓋上「360度翻轉」墜地，所幸騎士僅擦挫傷無大礙，自行起身。

警方初步調查，小客車於分隔島缺口迴轉時，未禮讓直行機車騎士，發生碰撞導致機車騎士身體多處擦傷，警方獲報立即趕抵現場雙方經測試，酒測值均為零，後續肇事責任由警方釐清中，呼籲汽機車駕駛人行車注意車前動態，避免發生交通事故。

騎士「360度翻轉」飛過引擎蓋再撞地。記者周嘉茹／翻攝
騎士「360度翻轉」飛過引擎蓋再撞地。記者周嘉茹／翻攝
一台白色賓士於分隔島缺口迴轉時，未注意左側直行機車，導致騎士當場撞上。記者周嘉茹／翻攝
一台白色賓士於分隔島缺口迴轉時，未注意左側直行機車，導致騎士當場撞上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區國際路二段昨下午4點多發生一起車禍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區國際路二段昨下午4點多發生一起車禍。記者周嘉茹／翻攝

桃園 機車騎士 行車記錄器 車禍

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