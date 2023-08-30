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城中城縱火釀46死 她無工作無財產...被害人恐難求償

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一、二審都被處無期徒刑，褫奪公權終身，黃目前仍在押，案發當時檢方曾清查黃女名下財產，黃在鳳山區雖有住宅，但名字並非自己名下，且黃格格案發前都無收入，生活處於社會底層，雖被判處重刑，未來死者家屬、傷者想要索賠，恐難從黃格格身上得到應有賠償。

檢警調查，黃格格與郭姓男友常窩在城中城1樓「海祿堂」骨董行後的空屋，前年13日深夜11時許，郭男載黃婦回城中城後騎機車離開，獨留黃婦在空屋。

黃格格質疑郭男劈腿，隔天凌晨用語音傳訊息給郭男「要瘋就陪你瘋」，將沉香點燃後丟在隔間的沙發上，餘燼引燃房內的沙發，火勢從空屋內先悶燒，再往屋外蔓延，隨後整棟陷入火海，最終造成46死43傷慘劇，成為高雄歷史上死傷最多的火警。

黃格格一、二審都被判處無期徒刑，目前仍在押，面對重大死傷，檢方偵辦時曾清查她名下財產，但黃格格長年無收入，鳳山區的住宅也登記在其它家人名下，自身財產價值不高，死者、傷者即便想對她提出求償，難從黃格格身上爭取到應有賠償。

城中城大樓居住者多為社會弱勢或高齡、久病者，高雄市政府案發後曾為死者、傷者成立捐款專戶，根據市府最新資料，捐款專戶累計4億1757萬9883元，其中死者慰問金已發出2億6652萬元，平均每名死者領到579萬。傷者部分則發出1510萬元，平均每人領到35萬餘元。

根據捐款專戶資訊，還包含生還者租屋補貼、安家計畫、醫院照顧費用等，目前捐款已動支3億4013萬2元922。社會局表示，尚未匡列經費將視需求狀況再於高雄市社會救助金專戶管理會討論審議。

至於被害人補償方面，高雄地檢署及犯罪被害人保護協會協助死者、傷者申請，死者家屬最高上限210萬，只要是直系血親和配偶都可申請。根據雄檢統計，目前已有13名死者家屬提出申請，經過審核後，已核發20件、共計356萬6485元犯罪被害人補償。

高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格無工作，名下也無財產，被害人恐難從她身上討到賠償。記者張議晨／攝影
高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格無工作，名下也無財產，被害人恐難從她身上討到賠償。記者張議晨／攝影
高雄城中城大樓火警造成46死、43傷，今高雄高分院宣判，依殺人罪判縱火的婦人黃格格無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
高雄城中城大樓火警造成46死、43傷，今高雄高分院宣判，依殺人罪判縱火的婦人黃格格無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

黃格格 財產 縱火 高雄城中城

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