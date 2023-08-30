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影／BMW車用零配件網售有假！原廠跨海提告 保二警苗栗逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

保二總隊刑大偵一隊接獲BMW原廠委任告訴代理人跨海提告，指稱台灣坊間有不肖人士未經商標權利人同意，擅自於網路上公開刊登販售仿冒BMW品牌的機油芯、空氣芯及冷氣芯等零配件，警方日前在苗栗縣查獲廖姓男子涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件 ，警詢後依詐欺及違反商標法等罪嫌送辦。

據了解，廖嫌自2020年開始從大陸進口並批發給各汽車維修店，因近年來因疫情因素轉至網路上販售，所刊登販售為仿冒BMW各車款機油芯、空氣芯、冷氣芯等零配件，價格遠低於正品。保二警方日前持搜索票至苗栗縣頭份市執行搜索，當場查扣仿冒BMW商標的機油芯、空氣芯及冷氣芯等證物共計481件，估計侵權市值約100萬元。

警方表示，依據BMW原廠指出，使用仿冒零件可能造成引擎嚴重損壞，甚至完全故障，對於民眾生命財產安全有莫大的風險，警方同時呼籲全國的汽車維修及零配件販售業者，須隨時多加確認所販售零配件品牌為合法授權產品，如非授權請預防性下架，以免觸法。

網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供
網售仿冒進口汽車用零配件，BMW原廠跨海提告，保二刑大偵一隊日前循線在苗栗縣頭份鎮查獲廖男涉嫌對外販售BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等仿冒零配件。圖／警方提供

BMW 仿冒 品牌

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