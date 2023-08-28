警妻竟是詐團幹部 嚴查是否洩個資

新北市警三重分局破獲假投資詐騙集團。記者黃子騰／攝影 新北市警三重分局日前查獲詐團幹部李姓女子，檢方聲押獲准，事後意外發現李女丈夫是新北市另一分局現職丁姓警員。丁男接受調查時否認知情，但坦承知道妻子和詐團人員有聯繫，警方清查丁有四筆個資查詢異常，未發現與詐團有關證據，已主動移送，交檢方釐清。

三重警分局去年接獲報案偵辦假投資詐騙，追查發現至少卅多人受害，被詐金額達七百多萬，經報請檢察官指揮，去年底接獲銀行通報警示帳戶有不明金流，前往逮捕取款的廿三歲許姓車手，起出二百多萬元詐騙贓款。

警方溯源，又陸續逮捕廿八歲張男、廿四歲林男、廿四歲李女及廿七歲蕭女等四名幹部，其中擔任招募車手及收簿工作的李姓女子，還提供自己帳戶供詐騙贓款洗錢，警方拘提移送後，警方聲押禁見獲准。

事後警方意外發現，李女丈夫是新北市現職丁姓員警，除繼續追查詐團網絡，也通報該丁任職單位和督察室；據了解，丁男與妻子結婚一年多，接受調查時表示妻子平時做網拍直播，知道她交友複雜，今年初也得知妻子與詐團成員有關聯，但不知道妻子是詐騙集團幹部。

警方調查後，初步未發現丁員涉入這起詐騙案，但分局全面清查他經手的查詢個資，發現有四筆是不當查詢，雖未發現與詐團有關，仍依法送辦，持續釐清有無不法。