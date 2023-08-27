高雄街頭驚見「靈堂」？參選總會長私設大型牌樓 擋交通號誌掀網怒

真是誇張。高雄一名女子欲角逐她所參與的民間社團總會長，竟在高雄市苓雅區成功路與林森路口，設架大型樓看板，完全把紅綠燈號誌擋住，引發網友熱議，說「智障廣告變路障」、「7月看見靈堂很正常」，對此，高市交通局指此看板已違法，警方除會開罰外，案主也同意今天自行拆除。

有網友今在臉書社團「反攻大路」貼文，指「高雄成功路與林森路口，今天經過竟然出現了這麼誇張的「個人」廣告！完全將紅綠燈號誌擋住」、「就算今天申請程序合法，市府同意私人造勢使用道路公共空間，架設橫跨馬路的巨型廣告，退一萬步來說就算廣告為市府帶來收入，這種對99%市民都沒有公共利益的事，本身就荒謬至極； 何況它還遮擋到重要交通號誌設施。」

此文引發網友討論，有網友說「誇張了」、「救命，這三小」、「子女真不孝，把靈堂設在大馬路上」、「7月看見靈堂很正常」、「扣分的廣告」、「社團會內投票關我們什麼事呀。」

高市交通局今表示，此廣告看板已遮住交通號誌，違反道路交通管制條例，警方除會開罰外，並已通知案主在今天自行拆除。