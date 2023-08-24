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高雄雨後現七彩彩虹網驚「防護罩」 專家解釋關鍵原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，繞著街道呈完美半圓的神奇景象，讓目睹的人驚呼「美呆了」、「快許願」！中央氣象局預報員指出，雨後出太陽，天空有小水滴，太陽光經水滴折射、反射再折射後形成彩虹，光線在水滴進行兩次反射便產生霓虹。

高雄市今天傍晚天空出現斗大七彩彩虹，不少PTT高雄網友拍下彩虹美景，讓網友驚呆，直讚好漂亮，有網友說「超大超美很完整」；有網友則趣稱「別騙哦 ，這是不是防護罩」。

有網友內行地指出，彩虹有兩圈，內圈是虹、外圈是霓；中央氣象局預報員黃恩鴻指出，彩虹和霓紅通常在大雨過後，陽光出現時看得到。

黃恩鴻進一步解釋彩虹的由來說，大雨過後，天空還有小水滴，太陽光經過水滴時會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成我們常見的「彩虹」（主虹）；若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹為「霓」。

高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，七彩彩虹繞著街道呈現完美半圓的神奇景象。記者劉學聖／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，七彩彩虹繞著街道呈現完美半圓的神奇景象。記者劉學聖／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，不少民眾捕捉到美景。記者石秀華／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，不少民眾捕捉到美景。記者石秀華／攝影
高雄網友拍下七彩彩虹在高市呈現完美半圓的神奇景象。圖／取自PTT
高雄網友拍下七彩彩虹在高市呈現完美半圓的神奇景象。圖／取自PTT
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，七彩彩虹繞著街道景象美呆。記者劉學聖／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，七彩彩虹繞著街道景象美呆。記者劉學聖／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹，彩虹繞街道景象美呆。記者劉學聖／攝影
高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹，彩虹繞街道景象美呆。記者劉學聖／攝影

氣象局

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