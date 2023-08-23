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影／死亡車禍影像驚悚 貨車違規左轉騎士撞斷石柱身亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今午駕駛大貨車從基隆市明德二路疑違規左轉工建路，對向直行黃姓騎士閃避不及，兩車碰撞後，黃男騰空飛起，撞斷路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱，送醫不治。陳男無酒後駕車，事故原因和肇責由警方調查中。

年近30歲陳姓男子今天上午11點54分駕駛大貨車，沿明德二路往基隆方向行駛，在六堵工業區路段未依號誌指示，違規左轉工建路時，與對向20多歲黃男綠燈直行的機車發生碰撞。

車禍發生後，黃男人車騰空飛起，衝向道路右側。黃男疑猛烈撞擊地面，並衝撞明德二路旁的石柱。因為撞擊力道猛烈，石柱傾倒斷成三截。

明德二路和工建路是丁字路口，設有多時相交通號誌。明德二路往基隆市中心方向分設直行、左轉箭頭，陳男疑在直行箭頭綠燈時違規左轉，黃男閃避不及，兩車相撞。

員警到場完成測繪、採證，釐清事故原因，並對陳男實施酒測，數值為0。黃男由消防局救護車送往基隆長庚醫院，醫師急救無效，下午1點50分宣告不治。院方抽血檢驗體內是否有酒精反應，警方報請檢方相驗，調查死因。

陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男倒地並撞斷路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男倒地並撞斷路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男倒地並撞斷路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男倒地並撞斷路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男送醫不治，員警到場採證，調查事故原因。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車疑違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞。黃男送醫不治，員警到場採證，調查事故原因。記者邱瑞杰／攝影

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