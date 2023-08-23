行車記錄器檢舉轎車疑路口闖紅燈 竹市警這原因不舉發

新竹有民眾在網路社團貼文，表示在新竹市牛埔路與牛埔東路交岔口遇到轎車闖紅燈，並將行車記錄器影像畫面向警方檢舉，但卻被回覆「不予舉發」，質疑「所以以後可以任意闖紅燈的意思嗎？」警方解釋，是因為檢舉影像無法判斷該車是否在紅燈後跨越停止線進入路口，為避免爭議才不予舉發。

該段行車紀錄影像顯示，檢舉人車主依綠燈燈號往前行駛，準備經過牛埔路與牛埔東路交叉口時，左前方突然1輛白色轎車轉入路口。車主認為，對方明顯闖紅燈，但提供影像向警方檢舉卻未獲舉發，認為「所以以後可以任意闖紅燈嗎？」還質疑是否警方認識的熟人違規，就隨便找個理由不舉發呢？

新竹市警察局第三警局五組組長羅程隆說，根據檢舉人提供影像，畫面僅顯示檢舉人的車輛行向號誌，無法判斷被檢舉車輛是否在紅燈後跨越停止線進入路口，也無法明確舉證該車行經路口闖紅燈的行為，為避免爭議，才會不予舉發。

不過，警方也呼籲汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，將依道路交通管理處罰條例第53條規定，處1800元以上、5400元以下罰鍰。