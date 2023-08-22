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18歲護專女當車手搭高鐵北上收錢 詐女醫被逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

十八歲黃姓女護專生（左），暑假打工淪詐騙集團車手，從台南搭高鐵北上向被害人取款時被捕。記者蕭雅娟／翻攝
十八歲黃姓女護專生（左），暑假打工淪詐騙集團車手，從台南搭高鐵北上向被害人取款時被捕。記者蕭雅娟／翻攝
十八歲黃姓護專學生趁暑假上網求職打工，竟被詐騙集團吸收當車手，日前從台南搭高鐵北上，在台北市立兒童新樂園附近超商要向被害女醫師收取一二○萬元時，遭警方當場逮捕，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，檢方訊後以三萬元交保。

黃女長相清純，談吐青澀，她說八月開始打工，只想工作賺錢，並不知道加入的是詐騙集團，且是自掏腰包搭高鐵北上收款。但警方根據手機內訊息，黃女和詐團對話紀錄頻繁，曾到澎湖、金門取款，被捕前還已先到北市松山區面交，研判並非毫不知情。

五十多歲李姓女醫師本月初到士林警分局文林派出所報案，稱加入臉書投資理財社團，誤信理財老師教投資，陸續面交被騙七十萬餘元。警方請李佯稱要加碼投資一二○萬元，誘詐團出面，並準備真鈔假鈔混入牛皮紙袋充當款項。

女醫師約詐團在兒童新樂園附近超商面交，十八歲黃姓女子出面拿錢，從女醫師手中接過牛皮紙袋時，被埋伏警方當場逮捕。

警方說，黃女為南部某護專生，暑假上網求職打工，詐騙集團開出月薪三萬五千元，吸收她當車手；黃女當時帶著偽造的野村營業員工作證收錢，編號「○九八七」，似乎在嘲諷被害人「你很白癡」。

詐騙集團 醫師 打工

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