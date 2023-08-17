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非貨車擦撞釀禍！機車飆速右切關鍵畫面曝 害女騎士摔倒慘遭輾斃
今天上午陳姓大貨車司機開車送貨，不慎輾斃劉姓女騎士，原以為是兩車碰撞釀禍，不過有人提供行車記錄器畫面，案發前劉女先與前方一輛急切機車發生擦撞，導致她人車失控摔地，才被大貨車輾斃。今天中午警方循線通知肇逃騎士到案，警詢後依過失致死、肇事逃逸移送法辦，檢察官複訊裁定無保飭回。
經調查，陳姓男子（52歲）今天上午6時55分左右，開著一輛大貨車外出送貨，途中行經新北市新莊區中環路右轉至中正路，卻不慎輾過倒地的劉姓女騎士（27歲）。警、消獲報派員趕抵，檢視劉女已明顯死亡無須送醫。
原以為這起死亡車禍，是大貨車擦撞機車釀禍，不過有其他車輛提供行車記錄器畫面佐證，劉姓女騎士遭貨車輾斃前，既先與前方一輛急切機車發生擦撞。今天中午警方循線通知楊姓機車騎士（50歲）到案說明。
面對警方詢問，楊男表示，當時騎車要去公園運動，不知道與人發生碰撞，警詢後依過失致死、肇事逃逸移送法辦，檢察官複訊裁定無保飭回。目前家屬對死因沒有疑義，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續調查釐清。
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