快訊

出軌許姓處長已主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非貨車擦撞釀禍！機車飆速右切關鍵畫面曝 害女騎士摔倒慘遭輾斃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午陳姓大貨車司機開車送貨，不慎輾斃劉姓女騎士，原以為是兩車碰撞釀禍，不過有人提供行車記錄器畫面，案發前劉女先與前方一輛急切機車發生擦撞，導致她人車失控摔地，才被大貨車輾斃。今天中午警方循線通知肇逃騎士到案，警詢後依過失致死、肇事逃逸移送法辦，檢察官複訊裁定無保飭回。

今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，肇因疑似女騎士與另輛機車發生碰撞所致。圖／翻攝畫面
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，肇因疑似女騎士與另輛機車發生碰撞所致。圖／翻攝畫面

經調查，陳姓男子（52歲）今天上午6時55分左右，開著一輛大貨車外出送貨，途中行經新北市新莊區中環路右轉至中正路，卻不慎輾過倒地的劉姓女騎士（27歲）。警、消獲報派員趕抵，檢視劉女已明顯死亡無須送醫。

今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，肇因疑似女騎士與另輛機車發生碰撞所致。圖／翻攝畫面
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，肇因疑似女騎士與另輛機車發生碰撞所致。圖／翻攝畫面

原以為這起死亡車禍，是大貨車擦撞機車釀禍，不過有其他車輛提供行車記錄器畫面佐證，劉姓女騎士遭貨車輾斃前，既先與前方一輛急切機車發生擦撞。今天中午警方循線通知楊姓機車騎士（50歲）到案說明。

面對警方詢問，楊男表示，當時騎車要去公園運動，不知道與人發生碰撞，警詢後依過失致死、肇事逃逸移送法辦，檢察官複訊裁定無保飭回。目前家屬對死因沒有疑義，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續調查釐清。

今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝

行車記錄器 肇逃 機車騎士 車禍

延伸閱讀

影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援

新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡

停車輪胎離路面邊線超過40公分 女騎士從後撞上一生毀了

彰化女騎士被紅綠燈砸到癱瘓...廠商未定期巡檢 賠慘了

相關新聞

非貨車擦撞釀禍！機車飆速右切關鍵畫面曝 害女騎士摔倒慘遭輾斃

今天上午陳姓大貨車司機開車送貨，不慎輾斃劉姓女騎士，原以為是兩車碰撞釀禍，不過有人提供行車記錄器畫面，案發前劉女先與前方...

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

日籍須藤姓男子在科技公司擔任業務，日前來台與客戶聚餐飲酒，酒醉嘔吐後，隨同事從桃園市搭計程車回到台北市的飯店，一行人下車...

台大實驗室爆炸釀9傷！校長急奔現場 疑正進行「油浴實驗」

國立台灣大學位於羅斯福路上校本部今天中午傳出爆炸，台大指出，化工系學生於實驗室內因不慎操作實驗引發爆炸，共計9人受傷。受...

山道猴子台七乙線山路飆速 「1周4車禍」警強力取締

網路YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，影片故事提到許多人熱衷改車，前往各山道競速，上下集吸引近450萬次觀看...

影／嚇壞！台中瓦斯桶掉落路面外洩 警開單最高可罰1.8萬

台中市楊姓司機在前天開車行經北區時，疑未捆妥貨斗上的瓦斯鋼瓶，導致鋼瓶掉落路面，還有瓦斯外洩的狀況，警方到場指揮，另外認...

單車翁疑衝紅燈遭撞飛瞬間消失 貨車駕駛以為撞到鬼肇逃被逮

嘉義縣昨晚驚傳死亡車禍，66歲姚姓男子晚上7點多騎腳踏車出門，行經六腳鄉媽祖大橋南端路口疑衝紅燈，被貨車撞飛掉進水溝身亡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦