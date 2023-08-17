影／「電信積分通信費未繳」簡訊詐千萬 百貨業也受害

近期常有民眾收到各大電信繳費到期的通知簡訊，發送詐騙短網址，保二總隊刑事警察大隊接獲民眾報案，結合新北警力共同查緝，8月間拂曉出擊逮獲林姓、游姓、吳姓等3犯嫌，起出92萬餘元、黃金80餘克及多件奢侈品等詐欺贓物，全案移送新北地檢署偵辦，法院裁定3犯嫌羈押禁見。

「尊敬的客戶，您的中華電信積分將在三個工作日到期」或遠通電收「您的一筆通信費用○○元將在112年○月○日到期」等繳費到期通知簡訊中，藏有詐團的短網址，保二總刑大隊指出，這就是全新設計的詐騙圈套，小額款項未繳，要讓民眾信以為真。

有民眾誤信後，點入該簡訊末尾的短網址連結，並循指示輸入自己信用卡號、到期月年、安全碼等資料，詐團就以此獲得被害人信用卡資訊，綁定大型百貨賣場發行會員電子支付APP，夥同集團成員向百貨賣場詐取高價商品，再轉賣銷贓，牟取不當暴利。

經查，林姓犯嫌為首的詐團，曾夥同游姓、吳姓犯嫌在4月至6月間，利用會員電子支付漏洞，先後至台北天母、信義、中正、中山及新北市永和等多處，購買大型百貨賣場中的高單價奢侈品，初估該詐騙金額近千萬元。